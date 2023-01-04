Одесские штучки: в центре города выросло необычное дерево (фотофакт)

Необычное дерево я увидела на улице на Торговой, причем, издали. И сразу содрогнулась. Конечно, подошла поближе, стала изучать. Нет, само дерево как раз самое обычное, причем, «в возрасте». Вверху красуются скворечники. А вот ствол (по кругу) «украшен» мужскими портретами в рамках под стеклом.

– И что вы так удивляетесь? Они давно здесь висят, получила подсказку от прохожего.

Зачем висят?.. У нас деревья любят украшать время от времени. То объявление вывесят внушительных размеров, чтобы издали было видно, то лампочками «обогатят», то какую-нибудь урну цепями к стволу «прикуют», чтобы, значит, не уволокли… Но портреты…

А на деле оказалось все очень просто. Торговая – улица шумная, людей здесь всегда немало, спешат себе по своим делам. А тут парикмахерская имеется. Можно ведь и не заметить – мимо пройти.

Так что вывешенные мужские портреты – это такая себе реклама. Посмотрел на портреты, остановился, стал думать, чтобы это значило. Тут-то парикмахерская в глаза и бросится.

Такая вот завлекалочка получилась. Чудеса маркетинга!

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Мария Котова

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