На Привоз — за освещением

Привоз предрождественско-новогодний… Ну это когда метут все подряд, если дело касается еды. Ну еще и подарки присмотреть не забыть. На Привозе же можно купить все и еще немножко.

Правда в этом году, как удалось подсмотреть, небывалый ажиотаж напрямую связан с тем, чтобы хоть как-то улучшить у себя в доме нашу военно-блэкаутную ситуацию.

Особый толкучка сейчас наблюдается не там где «покушать», а там, где… светится.

Газовые горелки со специальными баллончиками, фонари и фонарики, еще какие-то «штучки наподобие фонарика» — все это сейчас пользуется огромным спросом. А еще стоит довольно дорого (по сравнению с довоенными временами).

Продавцы всей этой светлой части нашей жизни не успевают отвечать на многочисленные вопросы одесситов — «как заряжается — от батареек или от аккумулятора?», «а вот этот на сколько часов?» и т.д.

Тут же идет спор — лучше покупать те, которые на батарейках или те, которые в розетку вставлять, когда, наконец, свет дадут.

Лотки с сувенирами, изображающими символ грядущего года особым спросом не пользуются.

— Гирлянды покупайте! — настоятельно рекомендует продавец новогодних товаров.

— Да, конечно, вот нам сейчас именно до елочных украшений.

Человек сурового вида дает важнейшую подсказку:

— Света не будет, а елочка станет искриться, настроение нужное создавать!

— Ага, заискрится эта ваша елочка, когда свет вырубят. К тому же у меня уже есть гирлянда.

— Вы все неправильно понимаете. Гирлянды надо покупать не те, которые в розетку втыкают, а те, что на батарейках. Зарядили — и когда вам свет вырубят, она вам и красоту создаст, и освещение в квартире сделает.

— Может еще и интернет проведет?..

Народ призадумывается: какая ж прелесть! Надо купить. Гирлянды с питанием от батареек продают по цене от восьмидесяти и выше, выше, выше гривен. Все зависит от длины гирлянды и величины ее лампочек.

Весь Привоз в эти дни прямо таки искрится, завлекая покупателей.

Уже слышатся раздумья вслух:

— Елку ставить не будем, а вот гирлянду купим. Пусть горит себе.

Фонари всех размеров продаются сейчас на известном рынке в самых неожиданных местах — даже на лотках с обувью, одеждой и посудой.

Еще «осветительная» примета предрождественско-новогоднего Привоза на военном положении: практически везде продаются свечи. От самых обычных белых до толстенных и разноцветных и каких-то особенно причудливых.

— Свеча — лучший новогодний подарок, — услышала я громкую завлекалочку из уст продавца.

Вы такое раньше слышали? Я — нет. Даже на колоритном Привозе.

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