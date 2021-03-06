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В Украине могут разрешить двойное гражданство, но не всем и не со всеми

В Украине могут разрешить двойное гражданство, но не всем и не со всеми

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах разрешить в Украине двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами.

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Об этом он сообщил накануне на онлайн-брифинге.

«Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы», – сказал Кулеба.

При этом глава МИД добавил, что список этих стран «будет калибрироваться» и «будет зависеть от некоторых критериев».

Как полагает министр, таким образом, страна получит возможность «держать вместе миллионы украинцев, разбросанных по всему миру» и не мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжить свою жизнь. Так, граждане Украины, которые выехали на постоянное место жительства, например, в страну ЕС в перспективе смогут как стать гражданами этой страны, так и сохранить при этом и гражданство Украины и сберечь украинский паспорт.

При этом Кулеба указал, что для ряда депутатов и министров будут установлены ряд ограничений на двойное гражданство. Также не может идти речи о двойном гражданстве с Российской Федерацией.

«Есть одно исключение – это государство-агрессор, с ним не может идти речи о любом двойном гражданстве», – подчеркнул министр.

Также Кулеба пояснил, что идея двойного гражданства в Украине еще должна быть сформулирована законодательно.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, чего стоит украинское гражданство.

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Фото: korabelov.info

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