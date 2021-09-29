Венгрия договорилась с Россией о прямых поставках газа, которые пойдут в обход территории Украины. Это вызвало недовольство и жесткую критику со стороны официального Киева. В свою очередь, Венгрия обвинила Украину в посягательстве на суверенитет.

Давайте разберемся, что случилось и чем этот конфликт может закончиться для Украины.

Что произошло между Украиной и Венгрией?

27 сентября венгерская энергетическая компания MVM Group и российский Газпром заключили договор о поставках газа. Контракт рассчитан на 15 лет и вступает в силу уже с 1 октября.

Согласно договору, россияне будут ежегодно поставлять Венгрии природный газ по двум маршрутам: через Сербию по газопроводу Турецкий поток и через Австрию. Оба этих маршрута идут в обход Украины, хотя раньше Венгрия получала газ транзитом через нашу территорию.

В Украине это решение назвали исключительно политическим. Оно экономически необоснованно и принято в угоду Кремлю, заявили в украинском МИДе. Решение не только наносит вред национальным интересам Украины, но и не соответствует Договору про основы добрососедства между странами. Поэтому украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию, чтобы там дали оценку новому российско-венгерскому договору — насколько он отвечает европейскому законодательству.

Узнав об этом, Венгрия вызвала украинского посла для объяснений. Глава венгерского МИД назвал такую позицию Украины возмутительной и недружественной. Украине не должно быть дела, как и с кем Венгрия заключает договоры. Это серьезное вмешательство в суверенитет и национальные интересы венгров, написал министр иностранных дел Венгрии у себя в Facebook.

Украина ответила «зеркально», и тоже вызвала венгерского посла на разговор, чтобы объяснить свою позицию.

Почему для Украины вопрос транзита газа такой принципиальный?

Потому что Украина потеряет прибыль от транзита газа. Но это произойдет не прямо сейчас, а после 2024 года, когда закончится действующий контракт между российским Газпромом и украинским Нафтогазом.

Но кроме потери прибыли, возникнет еще одна проблема. Сейчас Украина покупает газ у европейских компаний, а у России напрямую ничего не берет. Но по факту, европейский газ — это все тот же российский газ, который транзитом идет через Украину в Европу. Мы платим европейцам, а газ берем российский, пока он идет по нашим трубам. Это называется виртуальный реверс.

Если же россияне ограничат или вообще прекратят транзит газа через Украину, то придется покупать его у европейцев по более высокой цене. Ведь не будет физической возможности взять себе необходимый объем из трубы, считают эксперты.

Кроме того, россияне могут искусственно ограничить поставки газа для европейцев. В таком случае, покупать газ вообще будет не у кого. А LNG-терминала, чтобы импортировать сжиженный газ из США и Норвегии по морю, у нас в стране еще нет.

И таким образом, Украина может остаться без прибыли и без газа, что подорвет энергетическую безопасность страны.

А разве Германия и США не давали гарантий Украине по транзиту газа?

Давали. В совместном заявлении Байдена и Меркель было сказано, что они будут использовать все возможности для продолжения контракта на транзит газа после 2024 года.

Однако, по словам политического эксперта Виталия Портникова, может получиться так, что к 2024 году европейцы, вслед за венграми, заключат прямые договоры с Россией на поставку газа в обход Украины. И о каком тогда транзите и гарантиях может идти речь, если все будут довольны сложившейся ситуацией. Поэтому Украине следует готовиться к прекращению транзита газа после 2024 года, и искать другие возможности, подчеркивает эксперт.

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Фото: УНІАН, warsawinstitute.org