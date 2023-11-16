Долгие воздушные тревоги из-за МиГов россиян «останавливают» города: можно ли решить проблему?

Украинцы предлагают ввести «уровни тревоги»

Бывает, что тревоги МиГ-31К длятся более 3 часов подряд, и многие начали жаловаться в соцсетях, что в то время, когда вся страна становится «красной», украинские города оказываются практически «парализованы»: не работают ни государственные учреждения, ни учебные заведения, невозможно попасть в супермаркеты, стоит «на паузе» общественный транспорт…

Некоторые даже обвиняют в происходящем украинскую власть и военное руководство. А кто-то подозревает, что россияне устраивают ежедневные полеты МиГов намеренно, чтобы навредить нашей экономике и психике.

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В то же время, как отмечает журналист Сергей Сидоренко, во время встречи с одним из западных дипломатов последний получил сообщение о взлете МиГ во время тревоги, где отметили, что «уходить в укрытие не нужно». По его словам, «это такой протокол безопасности, где служба посольства смотрит источник и дает рекомендацию».

«По его словам, абсолютное большинство тревог за те месяцы, пока он здесь работает, получали маркировку «прямой опасности нет». Были также маркировавшиеся как реальные тревоги, когда дипломаты должны идти в хранилище. Но взлеты МиГов считаются такими «тревогами», во время которых можно выходить и идти дальше, куда планировалось. Еще раз: это западный дипломат. От страны, для которой безопасность – совсем не пустой звук!»,

– написал Сидоренко у себя в Facebook.

Он также добавил, что для украинской власти очевидная задача дифференциации тревог, вероятно, оказалась «слишком сложной», и в итоге единственное, к чему приводит такая «забота» – тотальное игнорирование тревог.

По его мнению, решение очевидно: необходимо ввести несколько «уровней тревоги». И его поддержали многие украинцы. Правда, нашлись и те, кто считает эту идею нецелесообразной:

«А когда ударят «Кинжалом», то все начнут хейтить власть. Задача государства – предупредить об опасности, построить укрытия, а люди пусть сами решают, идти им в укрытие или нет;

когда официально на МиГ «забьют», то будут пуски;

как только мы отменим тревогу из-за МиГов, россияне ударят «Кинжалом»,

– пишут пользователи.

Что говорят о взлетах МиГ в ВСУ

Как отметил в комментарии изданию «РБК-Украина» представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информацию о взлете МиГов в глубине территории рф Украина получает от партнеров. Такая ситуация сложилась из-за того, что собственная радиолокационная разведка Украины максимально сосредоточена на отслеживании вражеской авиации на временно оккупированных территориях, в акватории Черного моря и в нескольких сотнях километров от границы.

По его словам, россияне часто поднимают в воздух самолеты МиГ для проверки ПВО и «тренировок».

«Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава. С выходом в районы пусков и, таким образом, обучением пилотов. Это – непрерывный процесс и он продолжается всегда. А тем более в условиях боевых действий – они «натаскивают» их»,

– пояснил Игнат.

Также представитель командования Воздушных сил рассказал, что россияне прекрасно понимают, что постоянные и длительные тревоги в Украине раздражают людей и это «влияет на нашу экономику и психологическое состояние». При этом часто вражеские самолеты не проводят в воздухе много времени. Это может быть просто «взлет-посадка».

Но если раньше это были просто тренировочные полеты, то теперь же оккупанты отрабатывают другие авиационные задачи – дозаправку самолета в воздухе, и поскольку время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое, соответственно, выросла и продолжительность тревог – более 2,5 часов.

Кроме того, Игнат не исключил возможности, что, посадив один МиГ-31К, россияне могут поднять в небо другой. В таком случае воздушная тревога в Украине будет объявлена повторно.

Впрочем, будут раздаваться сирены и в случае, когда данных о самолете нет.

«Если есть подтверждение, что вылетел пустой МиГ и перебазировался – это одно. Или мы точно знаем, что он взлетел без подвешенной ракеты, тогда мы тревогу не будем объявлять. Если мы точно не знаем, то будем. Бывает, есть еще информация, что он летит уже с ракетой, тогда, конечно, мы должны сообщать об этом. У нас есть разные источники информации. Если мы знаем, что опасности нет, тогда ничего не объявляем»,

– подчеркнул Игнат.

В то же время о каких-либо изменениях в реакции власти на регулярные воздушные тревоги в Украине на фоне взлетов враждебных МиГов речь не шла.

В свою очередь военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что ВКС рф проводят тренировки для повышения уровня опыта своих пилотов по дозаправке в воздухе.

«Даже опытный пилот должен постоянно находиться в тонусе. То есть, на соответствующем уровне. С другой стороны – это также подготовка новых пилотов, назовем их «нового поколения» в МиГ-31 и МиГ-31К. Поэтому, к сожалению, в ближайшее время эти тревоги, связанные с МиГ-31, будут системно стабильными»,

– добавил эксперт.

Источники: РБК-Украина и Информатор