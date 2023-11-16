Довгі повітряні тривоги через МіГ росіян «зупиняють» міста: чи можна вирішити проблему?

Останнім часом в Україні почастішали масштабні повітряні тривоги через злети російського МіГ-31 – потенційного носія ракет Х-47 «Кинжал». Більше того, через дозаправку літака в повітрі такі тривоги тривають набагато довше, що відбивається на роботі українського бізнесу, адже життя в країні практично «завмирає». Що й навіщо пропонують змінити українці?
Українці пропонують запровадити «рівні тривоги»
Буває, що тривоги МіГ-31К тривають понад 3 години поспіль, і багато хто почав скаржитися в соцмережах, що в той час, коли вся країна стає «червоною», українські міста виявляються практично «паралізованими»: не працюють ні державні установи, ні навчальні заклади, неможливо потрапити до супермаркетів, стоїть «на паузі» громадський транспорт…
Дехто навіть звинувачує у тому, що відбувається, українську владу та військове керівництво. А хтось підозрює, що росіяни влаштовують щоденні польоти МiГів навмисно, щоб зашкодити нашій економіці та психіці.
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Водночас, як зазначає журналіст Сергій Сидоренко, під час зустрічі з одним із західних дипломатів останній отримав повідомлення про злет МіГ під час тривоги, де зазначили, що «йти в укриття не потрібно». За його словами, це такий протокол безпеки, де служба посольства дивиться джерело і дає рекомендацію.
«За його словами, абсолютна більшість тривог за ті місяці, поки він тут працює, отримували маркування «прямої небезпеки немає». Були також марковані як реальні тривоги, коли дипломати повинні йти у сховище. Але злети МіГів вважаються такими «тривогами», під час яких можна виходити та йти далі, куди планував. Ще раз: це західний дипломат. Від країни, для якої безпека – зовсім не порожній звук!»
– написав Сидоренко у себе у Facebook.
Він також додав, що для української влади очевидне завдання диференціації тривог, ймовірно, виявилося «надто складним», і в результаті єдине, до чого призводить така «турбота» – тотальне ігнорування тривог.
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На його думку, рішення очевидне: необхідно запровадити дещо «рівневу тривогу». І його підтримали багато українців. Щоправда, знайшлися й ті, хто вважає цю ідею недоцільною:
«А коли вдарять «Кинджалом», то всі почнуть хейтити владу. Завдання держави – попередити про небезпеку, збудувати укриття, а люди нехай самі вирішують, йти їм у укриття чи ні;
коли офіційно на МІГ «заб’ють», то будуть пуски;
як тільки ми скасуємо тривогу через МіГ, росіяни вдарять «Кинджалом»,
– пишуть користувачі.
Що говорять про злети МІГ у ЗСУ
Як зазначив у коментарі виданню «РБК-Україна» представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформацію про злет МіГів у глибині території рф Україна отримує від партнерів. Така ситуація склалася через те, що власна радіолокаційна розвідка України максимально зосереджена на відстеженні ворожої авіації на тимчасово окупованих територіях, в акваторії Чорного моря та за кілька сотень кілометрів від кордону.
За його словами, росіяни часто піднімають у повітря літаки МіГ для перевірки ППО та «тренувань».
«Передусім, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу. З виходом у райони пусків та, таким чином, навчанням пілотів. Це – безперервний процес, і він триває завжди. А тим більше за умов бойових дій – вони «натаскують» їх»,
– пояснив Iгнат.
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Також представник командування Повітряних сил розповів, що росіяни чудово розуміють, що постійні та тривалі тривоги в Україні дратують людей і це «впливає на нашу економіку та психологічний е стан». При цьому часто ворожі літаки не проводять багато часу в повітрі. Це може бути просто «зліт-посадка».
Але якщо раніше це були просто тренувальні польоти, то тепер же окупанти відпрацьовують інші авіаційні завдання – дозаправлення літака у повітрі, і оскільки час перебування МіГу у повітрі зростає фактично вдвічі, відповідно, зросла і тривалість тривог – понад 2,5 години.
Крім того, Iгнат не виключив можливості, що посадивши один МіГ-31К, росіяни можуть підняти в небо інший. У такому разі повітряну тривогу в Україні буде оголошено повторно.
Втім, лунатимуть сирени і у разі, коли даних про літак немає.
«Якщо є підтвердження, що вилетів порожній МiГ і перебазувався – це одне. Або ми точно знаємо, що він злетів без підвішеної ракети, тоді ми на сполох не оголошуватимемо. Якщо ми точно не знаємо, то будемо. Буває, є ще інформація, що він летить уже з ракетою, тоді, звісно, ми маємо повідомляти про це. Ми маємо різні джерела інформації. Якщо ми знаємо, що небезпеки немає, то нічого не оголошуємо»,
– наголосив Ігнат.
Водночас про будь-які зміни в реакції влади на регулярні повітряні тривоги в Україні на тлі злетів ворожих МІГів не йшлося.
У свою чергу військово-політичний експерт групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко вважає, що ВКС росії проводять тренування для підвищення рівня досвіду своїх пілотів із дозаправки в повітрі.
«Навіть досвідчений пілот повинен постійно перебувати в тонусі. Тобто, на відповідному рівні. З іншого боку – це також підготовка нових пілотів, назвемо їхнє «нове покоління» в МіГ-31 і МіГ-31К. Тому, на жаль, найближчим часом ці тривоги, пов’язані з МіГ-31, будуть системно стабільними»,
– додав експерт.
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Джерела: РБК-Україна та Інформатор