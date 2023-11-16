Довгі повітряні тривоги через МіГ росіян «зупиняють» міста: чи можна вирішити проблему?

Українці пропонують запровадити «рівні тривоги»

Буває, що тривоги МіГ-31К тривають понад 3 години поспіль, і багато хто почав скаржитися в соцмережах, що в той час, коли вся країна стає «червоною», українські міста виявляються практично «паралізованими»: не працюють ні державні установи, ні навчальні заклади, неможливо потрапити до супермаркетів, стоїть «на паузі» громадський транспорт…

Дехто навіть звинувачує у тому, що відбувається, українську владу та військове керівництво. А хтось підозрює, що росіяни влаштовують щоденні польоти МiГів навмисно, щоб зашкодити нашій економіці та психіці.

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Водночас, як зазначає журналіст Сергій Сидоренко, під час зустрічі з одним із західних дипломатів останній отримав повідомлення про злет МіГ під час тривоги, де зазначили, що «йти в укриття не потрібно». За його словами, це такий протокол безпеки, де служба посольства дивиться джерело і дає рекомендацію.

«За його словами, абсолютна більшість тривог за ті місяці, поки він тут працює, отримували маркування «прямої небезпеки немає». Були також марковані як реальні тривоги, коли дипломати повинні йти у сховище. Але злети МіГів вважаються такими «тривогами», під час яких можна виходити та йти далі, куди планував. Ще раз: це західний дипломат. Від країни, для якої безпека – зовсім не порожній звук!»

– написав Сидоренко у себе у Facebook.

Він також додав, що для української влади очевидне завдання диференціації тривог, ймовірно, виявилося «надто складним», і в результаті єдине, до чого призводить така «турбота» – тотальне ігнорування тривог.

На його думку, рішення очевидне: необхідно запровадити дещо «рівневу тривогу». І його підтримали багато українців. Щоправда, знайшлися й ті, хто вважає цю ідею недоцільною:

«А коли вдарять «Кинджалом», то всі почнуть хейтити владу. Завдання держави – попередити про небезпеку, збудувати укриття, а люди нехай самі вирішують, йти їм у укриття чи ні;

коли офіційно на МІГ «заб’ють», то будуть пуски;

як тільки ми скасуємо тривогу через МіГ, росіяни вдарять «Кинджалом»,

– пишуть користувачі.

Що говорять про злети МІГ у ЗСУ

Як зазначив у коментарі виданню «РБК-Україна» представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформацію про злет МіГів у глибині території рф Україна отримує від партнерів. Така ситуація склалася через те, що власна радіолокаційна розвідка України максимально зосереджена на відстеженні ворожої авіації на тимчасово окупованих територіях, в акваторії Чорного моря та за кілька сотень кілометрів від кордону.

За його словами, росіяни часто піднімають у повітря літаки МіГ для перевірки ППО та «тренувань».

«Передусім, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу. З виходом у райони пусків та, таким чином, навчанням пілотів. Це – безперервний процес, і він триває завжди. А тим більше за умов бойових дій – вони «натаскують» їх»,

– пояснив Iгнат.

Також представник командування Повітряних сил розповів, що росіяни чудово розуміють, що постійні та тривалі тривоги в Україні дратують людей і це «впливає на нашу економіку та психологічний е стан». При цьому часто ворожі літаки не проводять багато часу в повітрі. Це може бути просто «зліт-посадка».

Але якщо раніше це були просто тренувальні польоти, то тепер же окупанти відпрацьовують інші авіаційні завдання – дозаправлення літака у повітрі, і оскільки час перебування МіГу у повітрі зростає фактично вдвічі, відповідно, зросла і тривалість тривог – понад 2,5 години.

Крім того, Iгнат не виключив можливості, що посадивши один МіГ-31К, росіяни можуть підняти в небо інший. У такому разі повітряну тривогу в Україні буде оголошено повторно.

Втім, лунатимуть сирени і у разі, коли даних про літак немає.

«Якщо є підтвердження, що вилетів порожній МiГ і перебазувався – це одне. Або ми точно знаємо, що він злетів без підвішеної ракети, тоді ми на сполох не оголошуватимемо. Якщо ми точно не знаємо, то будемо. Буває, є ще інформація, що він летить уже з ракетою, тоді, звісно, ми маємо повідомляти про це. Ми маємо різні джерела інформації. Якщо ми знаємо, що небезпеки немає, то нічого не оголошуємо»,

– наголосив Ігнат.

Водночас про будь-які зміни в реакції влади на регулярні повітряні тривоги в Україні на тлі злетів ворожих МІГів не йшлося.

У свою чергу військово-політичний експерт групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко вважає, що ВКС росії проводять тренування для підвищення рівня досвіду своїх пілотів із дозаправки в повітрі.

«Навіть досвідчений пілот повинен постійно перебувати в тонусі. Тобто, на відповідному рівні. З іншого боку – це також підготовка нових пілотів, назвемо їхнє «нове покоління» в МіГ-31 і МіГ-31К. Тому, на жаль, найближчим часом ці тривоги, пов’язані з МіГ-31, будуть системно стабільними»,

– додав експерт.

Джерела: РБК-Україна та Інформатор