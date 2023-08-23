Основатель телеграм-канала «Повітряна тривога” рассказал как военные защищают Одессу

Тактика россиян в атаках по Одесской области меняется, нашим военным некоторые воздушные цели приходится сбивать над городом. Почему так происходит и как защитить Одессу?

На эти и другие вопросы в интервью нашим коллегам из “Суспільне. Одеса” ответил Сергей Судец – подполковник Нацгвардии и основатель сообщества «Повітряна тривога | Бережіть себе» в Telegram.

В своем канале Сергей публикует предупреждение о тревоге в Одессе и области, а также о приближении российских ракет и дронов.

Поначалу это была маленькая группа из близких людей, где-то 70 человек, которых Сергей извещал, когда не было извещения по всему городу. Люди делились информацией, добавляли людей, и так создалась большая семья с более чем 140 тыс подписчиков.

По словам военного, когда в сообщении говорится что есть время перейти укрытие, это значит, что у вас есть примерно 15 минут. Если нет такого сообщения, то нужно срочно принимать решение — две стены или найти самое безопасное место поблизости.

Как меняется тактика россиян в Украине

Тактика каждый раз разная: ищут разные коридоры, пути, вариации — дроны плюс ракеты, массовый запуск дронов, меняют пути прохода ракет.

Это враги, они на войне, они тоже что-то планируют, что-то хотят добиться. Не знаю, какие цели они там достигают. Глядя, куда оно прилетает по всей стране, я не знаю даже, как это объяснить, — говорит Сергей.

А еще россияне часто используют во время атак фальш-цели: из общего числа запускаемых дронов треть без боевого заряда, а на них тратится боекомплект. Эта тактика направлена на истощение нашей системы ПВО. Проблем добавляет работа вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Что-что, а системы у орков очень серьезные РЕБовские. Так ничего на радарах нет, потом раз – 3-4 цели появляются. Воздушная тревога объявляется, очевидно, все приводится в состояние работы. Они так желают выявлять наши системы ПВО. Это тоже один из приемов атаки, — говорит подполковник.

Сама по себе фальш-цель не опасна, она без боевого заряда – это кусок пластика и двигатель.

Как защитить Одессу

По мнению военного, чтобы закрыть небо над Одесским регионом, нам нужны системы противовоздушной обороны Patriot. Ведь до сих пор военные не могут сбивать некоторые ракеты, которыми нас атакуют, те же «Ониксы», Х-22.

Если брать в целом, то мы являемся транзитной зоной прохода всех базирующихся в море ракет. Поэтому мы можем работать и перекрывать часть Украины с берега, это очень важно. Порты перекрыть, чтобы у нас нормально судоходство заработало, экономика заработала в этом контексте. Поэтому мы можем перекрыть очень большую часть Украины, — считает Сергей.

Некоторые воздушные цели приходится сбивать над территорией города — это очень пугает одесситов. Сергей Судец объясняет, почему так происходит:

Над территорией города это очень экстренное сбитие, поэтому принимали решение, чтобы ракета не зашла в жилой дом. Вот и все. Потому и сбивали ее также над производственными помещениями. Слава богу, решение, принятое ребятами, было в то время идеальным, поэтому никто не пострадал. Да, там пожар был, несколько раненых людей, очень досадно. Но если бы она зашла в дом, представьте, какие последствия могли бы быть.

Сергей Судец рассказал о некоторых хитростях военных подразделений ПВО:

Иногда мы применяем рыбацкие сетки для отлова дронов. Не буду говорить, где они применяются, но и такое есть, и это эффективно работает. А то, что имеем симбиоз разного оборудования, которое будет сбивать, которое будет работать – это инженеры у нас гениальные люди. Они делают такие вещи, когда показываем эти образцы, люди не понимают, как оно работает. Потом, когда идет обсуждение, что это такое, как оно, с чем его едят — это очень сильно заходит военным. Вот это очень большая помощь для военных, такие изобретения.

К обороне Одессы и Юга Украины могут приобщиться сами жители. Они могут помогать обеспечить всем необходимым мобильные группы маловысотной противовоздушной обороны, которые сейчас активно формируются, говорит военный.

А еще глобальным и неотложным является вопрос бомбоубежищ в городе и области, Люди хотят быть в безопасности, но власти начинают шевелиться и делать конкретные шаги только после трагических событий.

Смотрите у нас комментарии и увидите все адреса: люди пишут, где оно закрыто, где оно не работает, где оно не оборудовано, а где не пускают по каким-то причинам. Я надеюсь, что этот вопрос сдвинется все-таки, для людей откроются эти двери и они будут себя чувствовать со своими детьми в безопасности, – говорит Сергей Судец.

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