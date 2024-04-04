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Морква — не просто їжа: цей простий овоч покращує здоров’я

Морква — не просто їжа: цей простий овоч покращує здоров’я

Про цілющі властивості моркви люди знали з незапам’ятних часів. Ще Гіппократ і Гален рекомендували її для лікування курячої сліпоти, кашлю, запалень, болю, геморою та захворювань нирок.

Сьогодні вчені підтверджують: морква — це не просто смачний овоч, а й справжнє джерело здоров’я. Вона містить безліч вітамінів і мінералів, необхідних для правильного функціонування організму.

Чим же корисна морква?

  • Зміцнює імунітет: завдяки високому вмісту вітаміну C морква допомагає організму боротися з інфекціями.
  • Покращує зір: бета-каротин, що міститься в моркві, перетворюється на вітамін A, який необхідний для здоров’я очей.
  • Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту: клітковина, на яку багата морква, допомагає травленню й очищає кишечник.
  • Зміцнює серце і судини: калій, що міститься в моркві, допомагає регулювати кров’яний тиск.
  • Корисно для шкіри: вітаміни A і E, що містяться в моркві, допомагають зберегти здоров’я і красу шкіри.
  • Корисна для щитовидної залози: морква містить йод, який необхідний для роботи щитовидної залози.
  • Запобігає раку: антиоксиданти, що містяться в моркві, допомагають захистити організм від раку.

Як правильно вживати моркву

Моркву можна їсти сирою, вареною, тушкованою, смаженою. Морквяний сік — це чудове джерело вітамінів і мінералів. З моркви можна приготувати безліч смачних і корисних страв: салати, супи, гарніри, десерти.

Зверніть увагу під час використання моркви в лікувальних цілях

  • У разі деяких захворювань (виразкова хвороба шлунка, ентерит) морква може бути протипоказана.
  • Перед застосуванням моркви в лікувальних цілях рекомендується проконсультуватися з лікарем.

В іншому ж активне використання моркви у своєму раціоні — це вірний союзник на шляху до здоров’я і краси!

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