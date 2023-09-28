День защитников и защитниц Украины и Покров: когда в 2023 году?

Согласно принятому в 2023 году Православной церковью Украины (ПЦУ) новоюлианскому календарю и соответствующему законопроекту №9431, в этом году украинцы будут отмечать двойной праздник – Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины не 14 октября, как ранее, а 1 октября, то есть в ближайшее воскресенье.

«Одесская жизнь» напоминает об истории этих праздников.

День защитников и защитниц Украины: история праздника

Праздник Дня защитника Украины утвердил 14 октября 2014 года своим указом тогдашний президент Украины Петр Порошенко. А уже в 2015 году этот день стал государственным праздником и официальным выходным.

Позже президент Владимир Зеленский новым законом переименовал праздник в «День защитников и защитниц Украины».

При этом дата празднования выбрана не случайно. Именно 14 октября украинцы отмечали День украинского казачества, связанный с церковным праздником – Днем Покрова Пресвятой Богородицы.

С 2023 года в связи с переходом на новый календарь День защитников и защитниц Украины будет отмечаться 1 октября.

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Покров Пресвятой Богородицы – большой православный праздник, связанный с преданиями о чудесном явлении Девы Марии жителям Константинополя во Влахернской церкви в 910 году.

Полное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. По старому стилю дата празднования приходится на 14 октября, в День украинского казачества.

В этот день верующие обычно идут в храм, приносят свечи и молятся перед образом Богородицы об исцелении от болезней, семейном счастье и мире в стране и в доме, а также о защите от врагов.

На праздник Покрова важно собираться с родными за общим столом и проводить время вместе, помогать бедным и обездоленным. Щедрость в этот день считается благословенной.

На праздник Покрова обычно готовят блины и угощают ими семью и знакомых. Считается, что больше блинов на столе, тем больше тепла будет в доме.

К этому дню обычно заканчивали все работы на поле, в саду и огороде. Также Покрова была началом поры свадеб, и считалось, что незамужним девушкам стоит поставить свечу в храме для скорейшего замужества.

Самая известная народная примета на Покров: какой Покров – такая и зима будет. Также известны и такие:

до Покрова – осень, после Покрова – зима наступает;

если до Покрова береза и дуб полностью листья сбросили, зима будет теплой;

если журавли до этого дня улетели в теплые края, то зима будет ранняя и холодная.

Напомним, согласно распоряжению архиепископа Одесского и Балтского, с 1 сентября 2023 года все храмы Одесской епархии ПЦУ проводят богослужения по новоюлианскому календарю. Теперь все церковные праздники, кроме Пасхи и привязанных к ней дат, сместились на 14 дней. Так, Рождество Христово ПЦУ будет отмечать 25 декабря, а не 7 января, Крещение – 6 января (ранее – 19 января), а День святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря.

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