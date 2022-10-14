День защитников и казаков: кого чествуют украинцы 14 октября?

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают сразу три праздника: помимо православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, мы чествуем наших защитников и защитниц, а также вспоминаем об украинских казаках – олицетворении смелости и мужества нашего народа.

День защитников и защитниц Украины: как появился этот праздник?

День защитника Украины – относительно молодой праздник. Он был учрежден указом президента Петра Порошенко 14 октября 2014 года. Этим же указом отменялся указ президента Леонида Кучмы, согласно которому День защитников отечества отмечался 23 февраля.

Согласно Указу, это сделано «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе».

Насущная необходимость в таком общегосударственном празднике особенно остро возникла после российской оккупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества.

В 2021 название праздника переименовали, дав гендерно-нейтральное название – День защитников и защитниц Украины.

В этот день украинцы чествуют мужество и героизм защитников независимости и территориальной целостности Украины. Пожелаем же нашим защитникам крепких сил и несломленной веры, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных боевых задач!

День казачества: история и традиции

Кроме Дня защитника Украины, 14 октября отмечается еще и День украинского казачества. И эта дата выбрана не случайно: ведь казаки всегда почитали Деву Марию – молились ей и просили помощи в своих делах.

Согласно преданиям, именно на праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определялись с дальнейшими военными планами.

Издавна казаки боролись за свободу и независимость, прослыли храбрыми и отважными защитниками людей, а также своей Державы.

В мирное время в этот день в Украине проходили тематические фестивали и конкурсы, игры и соревнования. Одна из главных традиций – исполнение народного украинского танца – гопака. Молодые люди соревнуются между собой в этом искусстве, восхваляя своих предков.

Сейчас, в период военного положения, все массовые мероприятия отменены, поэтому национальный праздник отметить с размахом не получится, однако, воздать дань уважения своим предкам и поздравить современных защитников страны все же стоит.