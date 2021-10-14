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14 октября праздник — Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать?

14 октября праздник — Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать?

Сегодня, 14 октября, у православных великий праздник — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Когда начали отмечать праздник Покров Пресвятой Богородицы?

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Покрова Пресвятой Богородицы начали отмечать в Х веке. По легенде, в 910 году Константинополь оказался в окружении врагов. Жители города собрались в храме, чтобы помолиться. После этого возле храма появилась сама Дева Мария, ее окружали ангелы, апостолы и пророки. Она накрыла своим омофором город, и людям удалось спасти.

На Русь этот праздник пришел в XII веке. Со временем он стал очень популярным на территории Запорожской Сечи. Казаки называли себя рыцарями Божьей Матери и на Покров выбирали нового атамана. В честь Богородицы они построили множество храмов.

Как празднуют Покров Пресвятой Богородицы?

Накануне праздника, 13 октября, в православных храмах проходит Всенощное бдение, а уже утром — божественная литургия. Во время служб несколько раз исполняется тропарь праздника.

Согласно народным традициям, Покрова Пресвятой Богородицы символизируют окончание сельскохозяйственных работ и подготовку к зиме. К этому празднику наши предки всегда старались закончить сбор урожая и посев озимых.

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы?

Не рекомендуется заниматься строительством, уборкой, стиркой, глажкой, вязанием и любой тяжелой работой. Также не стоит одалживать деньги и ругаться с людьми. В этот день желательно пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве.

Отметим, Покров совпадает с Днем защитника Украины и Днем украинского казачества.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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