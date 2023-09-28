День захисників та захисниць України та Покров: коли у 2023 році?

Згідно з прийнятим у 2023 році Православною церквою України (ПЦУ) новоюліанським календарем та відповідним законопроектом №9431, цього року українці відзначатимуть подвійне свято – Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць України не 14 жовтня, як раніше, а 1 жовтня, тобто найближчої неділі.

«Одеське життя» нагадує історію цих свят.

День захисників та захисниць України: історія свята

Свято Дня захисника України затвердило 14 жовтня 2014 року своїм указом тодішній президент України Петро Порошенко. А вже у 2015 році цей день став державним святом та офіційним вихідним.

Пізніше президент Володимир Зеленський новим законом перейменував свято на «День захисників та захисниць України».

При цьому дату святкування обрано не випадково. Саме 14 жовтня українці відзначали День українського козацтва, пов’язаний із церковним святом – Днем Покрови Пресвятої Богородиці.

З 2023 року у зв’язку з переходом на новий календар День захисників та захисниць України відзначатиметься 1 жовтня.

Покров Пресвятої Богородиці: традиції та прикмети

Покров Пресвятої Богородиці – велике православне свято, пов’язаний із переказами про чудове явище Діви Марії мешканцям Константинополя у Влахернській церкві у 910 році.

Повна назва свята – Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії. За старим стилем дата святкування припадає на День українського козацтва.

Цього дня віруючі зазвичай йдуть до храму, приносять свічки та моляться перед образом Богородиці про зцілення від хвороб, сімейне щастя та мир у країні та в будинку, а також про захист від ворогів.

На свято Покрови важливо збиратися з рідними за спільним столом та проводити час разом, допомагати бідним та знедоленим. Щедрість у цей день уважається благословенною.

На свято Покрови зазвичай готують млинці та пригощають ними сім’ю та знайомих. Вважається, що більше млинців на столі, тим більше тепла буде у домі.

До цього дня зазвичай закінчували всі роботи на полі, у саду та городі. Також Покрова була початком пори весіль, і вважалося, що незаміжнім дівчатам варто поставити свічку в храмі для якнайшвидшого заміжжя.

Найвідоміша народна прикмета на Покров: який Покров – така і зима буде. Також відомі такі:

до Покрови – осінь, після Покрови – зима настає;

якщо до Покрови береза та дуб повністю листя скинули, зима буде теплою;

якщо журавлі до цього дня відлетіли у теплі краї, то зима буде рання та холодна.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням архієпископа Одеського та Балтського, з 1 вересня 2023 року всі храми Одеської єпархії ПЦУ проводять богослужіння за новоюліанським календарем. Тепер усі церковні свята, крім Великодня та прив’язаних до нього дат, змістилися на 14 днів. Так, Різдво Христове ПЦУ відзначатиме 25 грудня, а не 7 січня, Водохреща – 6 січня (раніше – 19 січня), а День святого Миколая – 6 грудня замість 19 грудня.

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