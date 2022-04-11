Война и Оперный: как артисты знаменитого театра помогают нашим воинам

Одним из наглядных символов идущей войны является фото, на котором Одесский национальный академический театр оперы и балета находится в окружении противотанковых ежей и баррикад из мешков с песком. В этом сочетании образов высочайшей культуры и сопротивления звериному оскалу нелюдей появляется мощный внутренний протест: как можно подвергнуть угрозе сердце и духовный центр черноморской жемчужины, который создавался веками, а может быть разрушен лишь за мгновение ракетного обстрела?

— Такое чувство рождается у меня в последнее время, когда каждое утро я иду на работу, — говорит Генеральный директор- художественный руководитель Одесского оперного театра Надежда Бабич, — Но надо знать одесский народ, его любовь к родному городу, решимость отстаивать свою свободу и духовные традиции. А служение искусству –это высокая духовность. И сегодня я горжусь тем, что многие наши артисты вместе с другими одесситами насыпали песок в мешки на морском побережье, а потом формировали из них заслоны по дороге к театру и с автоматами в руках стоят на защите родного города.

В эти трагические дни российской агрессии певцы Одесского оперного, как никогда почувствовали, каким мощным «музыкальным оружием» они обладают. С одной стороны, в наше тревожное время, когда разрушен привычный жизненный ритм, а основное информационное содержание дня составляют волнующие сводки с фронта, каждое соприкосновение с мастерством певцов высочайшего мирового уровня воспринимается, как глоток свежего воздуха, как еще один импульс надежды, что еще немножко, еще чуть-чуть и война закончится победой Украины.

Члены и гости Всемирного клуба одесситов ощутили эту музыкальную мощь особенно остро. Может быть впервые в жизни они услышали арии из опер и народные украинские песни не в театре, а в сравнительно небольшой комнате клуба, где рояль примыкал к первому ряду зрителей и каждая эмоция, каждое движение души певца воспринималось особенно остро. А как звучали голоса, когда они были рядом, не разделенные пространством сцены и зрительного зала!

— После нашего выступления в Одесском военном госпитале один из раненных бойцов, которого потом повезли на оздоровительную процедуру, сказал, что после сегодняшнего выступления артистов ему не понадобится анестезия,- рассказывает заслуженная артистка Украины, зав. оперной труппы театра Наталья Ютеш.- Для нас это была самая высшая благодарность.

Этот благотворительный концерт под названием «С любовью к Украине», организованный Одесской национальной оперой и Всемирным клубом одесситов шел в режиме on-line в youtube, а также записывался несколькими одесскими телеканалами для последующей передачи в эфире.

— Мы очень рады, что в оперном театре проявили инициативу и решили выступить в стенах нашего клуба, — говорит его менеджер и ведущая концерта Оксана Шалашная.- Выступления одесских артистов в клубе в ходе войны уже завоевали популярность среди зарубежных одесситов. Даже во время концерта его смотрело более двух с половиной тысяч зрителей из различных стран мира. Многие из них, судя по откликам, поддержат нашу акцию по сбору средств для приобретения бронежилетов для бойцов одесской территориальной обороны.

Перед началом концерта пять новых бронежилетов Оксана Шалашная передала заместителю командира Одесской бригады теробороны Алексею Рудакову.

— Конечно, оружие и опыт бойца имеют значение в достижении победы над врагом,- делился своими впечатлениями после концерта полковник Рудаков.- Но самый важный фактор в успехе на поле боя, это мотивация солдата или офицера, его внутренняя готовность отдать свою жизнь ради своей страны и его народа. Как звонили мне коллеги после концерта, смотревшие его на своих айфонах, они поймали дополнительный воинский кураж, уверенность в победе над врагом.

В общей сложности Всемирный клуб одесситов уже передал 15 бронежилетов для бойцов теробороны. В какой-то степени их можно считать материальным воплощением силы духа, с которым поддерживают защиту Одессы творческие силы Южной Пальмиры.

Александр ФЕДОРОВ

На заглавном фото: в дни войны в театре не идут оперные и балетные спектакли, но рядом с ним периодически проходят импровизированные концерты;