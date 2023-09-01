Декатеринизация Одессы: как наш город восстанавливает забытую историю и снова становится украинским

Украинская интеллигенция, книгоиздания, политические деятели, одесское образование. Что мы знаем об украинской истории города и как меняется современная Одесса во времена российской войны против Украины? Почему у нас до сих пор нет улиц в честь павших героев? На вопросы отвечали работники Украинского института нацпамяти.

«Одесса всегда имела украинскую составляющую»

— Насколько Одесса украинизировалась: изменилась и наполнилась украинскими символами?

— У Одессы всегда была украинская составляющая, — говорит руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк. — В свое время это было затерто, забыто, заброшено или отрицалось. На данном этапе истории Одесса получает уже новые украинские символы, выросшие из нашей нынешней борьбы за независимость. Одесса всегда была составной частью Украины, она давала выход к морю. И это, начиная еще со времен Великого княжества Литовского, — борьба нашего народа за выход к Черному морю, борьба с Османской империей в составе Российской империи. Затем борьба против политики Российской империи за культурную автономию. И Одесса здесь находилась на подроссийской Украине на первых местах. Одесское образование было мощнее киевского. Затем это обусловило то, что Одесса показала себя хорошо во время первых освободительной борьбы. В том смысле, даже милитарные формирования были созданы благодаря просветительской работе одесской украинской интеллигенции. Я имею в виду Комарова, Шелухина, Ивана и Юрия Лип, Всеволода Змиенко, Евгения Чикаленко. Одесса всегда была украинским. Так же как есть составляющая Одессы еврейская или греческая.

Одни из первых книг были изданы в Одессе на украинском языке еще в тридцатых годах восемнадцатого века в типографии Фесенко (также там печатались деньги времен Украинской Народной Республики).

Интересно и то, что Одесса вошла в чумацкие песни. Территория Одессы была местом боевой славы украинского казачества. Сколько раз штурмовали к тому времени Османскую крепость Хаджибей? Села вокруг Одессы были основаны украинцами-казаками. Они не желали идти на Кубань по указанию Екатерины II. Они шли либо на Дунай, не складывая орудия, либо оставались здесь, становились нерубаями. Кстати, это одна из версий названия села Нерубайское. До нас дошли фамилии семей богатых казаков, которые были владельцами каменоломен, где добывались камни для строительства города в начале девятнадцатого века. Одна из семей похоронена на старинном казацком куяльном кладбище-некрополе.

И сами названия. Шкодова гора — потому что не гора, а шкода, пока съедешь с нее, то несколько раз может воз поломаться. К примеру, есть улица Богдана Хмельницкого, а ее пересекает улица Запорожская. Она никогда не меняла свое название, потому что была основана семьями запорожцев. В Одессе, со всей ее пестротой и разнообразием, ощутима печать украинства. Апологеты российской версии происхождения Одессы не хотят видеть и отрицают это.

— Нравится ли вам, как сейчас меняется Одесса?

— Процесс идет из народа. Местные власти все делают, чтобы законсервировать то положение вещей, которое есть. Но под давлением общественности, под давлением исторического процесса она все же начинает меняться, но это не скоро. Одесситы себя показали с 2014 года очень красиво и ярко в этой борьбе.

«Местная власть сопротивляется переименованию»

— Как современная Одесса меняется во время войны? Нравится ли вам ее путь?

– Не нравится однозначно. Либо слишком медленно идет, либо это сделано как очковтирательство, — объясняет сотрудник Украинского института национальной памяти Александр Городилов. — Относительно предложений местных властей по переименованию: первое, что мы видим, нет вообще никакого выбора. Когда называют новые районы, когда переименовываются улицы, никто не пытается воспроизвести масштабность людей.

Мы говорили о необходимости появления улицы Чикаленко, поскольку таких фигур вообще по Украине даже не найти. Потому что он не только меценат, он политический деятель, созывавший Центральную Раду. Где найти человека, который созвал Центральную Раду? Ему было предложено стать гетманом, он отказался. И мы эту улицу куда-нибудь на Уильямса. Но и Уильямс им уже не подходит. Хотя этот человек из Одесской области, из-под Подольска нынешнего. Он и учился в Одессе, и воспитывался здесь, и стал украинцем. Стал сознательным украинцем хотя бы из довольно политически аморфных людей.

И когда мы говорим об Иване Липе: сколько было посвящено его имени трудов? Мы сегодня имеем, что одна улица делится на отца и сына Лип. Это очень масштабные фигуры. Их нельзя совмещать. Одесса должна гордиться ими. Одесса не знает кто такой Иван Луценко. Мы все еще не почтили комбригу 28-й бригады. Как это? Как мы имеем людям, которые сейчас через военкомат или добровольцами идут на войну, объяснить, что вы где-то там зря погибаете, поскольку даже героя, такого масштабного человека, нельзя увековечить.

Мы должны понимать одну простую вещь: власть почему-то противится всему этому процессу. Но это будет. Не будет тридцать пять линий в Суворовском районе и так же на Таирово. Не будет шестнадцати переулков Суворова. Не может такого быть. У нас или концепция как в Америке: первая, вторая, третья, четвертая улица. Или увековечиваем имена и какие-нибудь исторические важные процессы. Мы не можем объяснить, в честь чего названа улица Княжеская в центре города. Почему нельзя назвать понятно эту улицу? Поэтому должны быть ответственными, учитывая те исторические процессы, которые происходят вокруг нас.

— Когда в Одессе появятся улицы в честь погибших героев?

— Предложения поданы. Это все люди с официальным званием Героя Украины. Мы за то, чтобы почтить людей, которых государство уже отметило. Равно как и тех людей, которые не имеют наград, но до войны были общественными деятелями. Недавно погиб активист «Свободы» Александр «Перун» Станков. Ему было чуть больше тридцати лет. Всю свою сознательную жизнь он занимался тем, что утверждал Украину в Одессе. То же можно говорить о многих других фигурах, которые мы вынуждены сейчас забыть, поскольку у них нет государственных наград. Но они отдали свою жизнь на войне.

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