Новости Одессы и Одесской области

Битва за деревья в Кодыме: активисты требуют прекратить вырубку в центре города

Битва за деревья в Кодыме: активисты требуют прекратить вырубку в центре города

16 апреля на очередном заседании члены исполнительного комитета Кодымского городского совета VIII созыва проголосовали «против» внесения изменений в решение исполнительного комитета Кодымского городского совета от 28 марта 2024 года № 950 «О предоставлении разрешения отдела жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и капитального строительства Кодымского городского совета на удаление зеленых насаждений на территории Кодымской городской территориальной громаді».

Как сообщало издание «Одесская жизнь» в предыдущих публикациях, причиной рассмотрения вопроса стало обращение активистов кодымского сообщества к городскому голове Сергею Лупашко с требованием сохранить деревья по улице Соборной. Потому что уничтожение деревьев, по их мнению, будет негативно влиять на экологическую ситуацию в городе.

КОДЫМА ПИСЬМО

Отвечая на коллективное обращение граждан, городской голова, в частности, сообщил, что, учитывая мнение граждан, на ближайшем заседании горисполкома будут внесены изменения в решение от 28.03.2024 №950. 

Однако члены исполкома изменений в решение не внесли, ссылаясь на «мнение другой стороны — жителей, которые высказываются «за» проведение обновления и озеленения центра города». И отметили, что «вместо удаленных 28 деревьев, посажено 80 (60 кленов, 10 павловний, 10 туй) и 15 магнолий».

КОДЫМА ДЕРЕВЬЯ

Активисты говорят, что деревья — это не иголка в сене и требуют, чтобы власть показала участки, где растут указанные саженцы. 

— Городской голова в посте на своей странице в Фейсбук и при встрече с представителями инициативной группы публично пообещал не расширять улицу в центре города и сохранить деревья. У меня такое впечатление, что из людей хотят сделать дураков, — говорит жительница города Ирина Шевченко, — Мы требуем отменить это решение или исключить из него обещанные пункты.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ
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