Эта сладкая «Ложь»: премьера спектакля в Одесском театре кукол

Я бы сразу сказала, что вы не увидите ни одной куклы и не услышите реплик. Но это не совсем так. Потому что герои — и есть куклы-марионетки, которыми руководят… они же сами. А реплики… Здесь особый язык — язык пластики. Так что имеем спектакль-загадку, спектакль-вопрос, спектакль-мистику…

Есть запутанный любовный (нет, не классический треугольник!) четырехугольник: красивая, даже прекрасная Наталья Павловна (Анастасия Игнатович) и трое мужчин, сердца которых она крепко держит в собственных руках. Кстати, сама она твердо считает, что всех любит… О, эта ложь, кажется, уже почти «величественной»!

Кто здесь кого действительно любит? И любит ли вообще?.. Так ли уж крепки прекрасные руки нашей героини, не говоря уже о ее огромном сердце?

Что делают герои? В названии пьесы сказано все: они врут. Лгут, прежде всего, себе. Ну а потом уже всем остальным… Даже когда муж Натальи Андрей Карпович (Валерий Стрелец) «ни о чем не догадывается», то лжет себе и он. Это такой сладкий выбор: не вижу и видеть не хочу.

Свой «сладкий выбор» делают и все остальные. Вот только привкус этого «сладкого» у каждого свой. Сладко (потому что чувствует себя счастливым) любимому Натальи Ивану Стратоновичу (Иван Цуркан) и еще одному из ее «странного круга» — Антину Михайловичу (Александр Богданович). Этот герой пишет Наталье любовные письма, которые становятся классическим поводом для шантажа и откровенной манипуляции…

Сладкая ложь на глазах у зрителя превращается в трагедию. Но, кажется, даже страдая, герои этого никак не замечают: они же «живые» марионетки, они не задумываются, к чему приводит эта сладкая ложь в образе столь желанного счастья-покоя.

Ради этого можно сделать все. Вот, например, пойти на компромисс с собственным я. Счастья путем обмана, тем более самообмана, добиться невозможно? А мы солжем, что возможно! И будет литься на нас «счастье», как красное вино на сцене!

Снова обращаю внимание: все это нам представлено исключительно языком пластики! Больные отношения на фоне игры в веселье и постоянного громкого праздника…

Да, это такая игра у наших героев: они, кажется, решили ложью наполнить себя самих, окружающих, даже зрителя…

Вот только тонкая и сверхтяжелая работа актеров понемногу дает нам вечные ответы на вечные вопросы о «сладкой лжи» и «горькой правде». Пластическая с начала спектакля комедия (ну почти) о «нечто таком очень интимном» на глазах превращается в трагедию о тяжелых человеческих отношениях, о поиске правды, о калейдоскопе, где яркие стеклышки «почему-то» становятся черными.

Может, еще и еще раз сладко соврать самим себе, что в том калейдоскопе — только яркие цвета? Или мы просто видим их только такими? Ведь так хочется покоя и счастья…

Читайте также: «Кадиш»: спектакль-реквием в Одесском кукольном театре

Фото автора