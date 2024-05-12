70 років тому Україна приєдналася до ЮНЕСКО: що під захистом в Одесі

В умовах повномасштабної війни перед Україною постали виклики щодо збереження об’єктів зі списку світової спадщини ЮНЕСКО, які щодня перебувають під загрозою знищення російськими агресорами. І, на жаль, багато об’єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено, в тому числі і в Одесі.

З початку війни ЮНЕСКО надавала допомогу для захисту культурної спадщини та підтримувала митців та культурних діячів, брала активну участь у відновленні та відновленні українського культурного сектору.

Зокрема організація завжди приділяла велику увагу збереженню культурної спадщини Одеси. Процес представлення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розпочався ще 2001 року. 31 жовтня 2019 року ЮНЕСКО включила Одесу до списку творчих міст світу у галузі літератури.

25 січня 2023 року завдяки сприянню міжнародних партнерів історичний центр Одеси був включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКОі була визнана його визначна універсальна цінність та необхідність захисту на благо всього людства.

З моменту включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО організація плідно співпрацює з Одесою. Так, у квітні поточного року ЮНЕСКО оновила межі охоронної зони об’єктів всесвітньої спадщини в Одесі.

До історичного центру тепер належить територія в межах вулиць Приморська – Лідерсовський бульвар – Леонтовича – Пантелеймонівська – Старопортофранківська – Балківська. А буферна зона охоплює практично все узбережжя Великого Фонтану до мису Великого Фонтану і до вулиці Фонтанської дороги, до вулиці Пантелеймонівської.

Також в буферну зону входить практично весь Одеський порт, включаючи територію колишнього судноремонтного заводу, до вулиці Приморської. Тобто тепер буферна зона впритул примикає до зони центру і доповнює його.

Крім цього, ЮНЕСКО надає консультації та фінансову допомогу на відновлення зруйнованого в результаті обстрілу Спасо-Преображенського собору Одеси.

Стаття на тему: Навіщо нам охорона ЮНЕСКО, якщо вона не рятує Одесу від ракет?