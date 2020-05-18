Адрес бедствия — Торговая, 20: часть дома обрушена, квартал оцеплен (фоторепортаж)

С места события: квартал по ул. Торговой оцеплен, туда никого не пропускают и никаких комментариев не дают.

Очень много спецтехники. Большая толпа людей. Очевидцы говорят, что «слышали грохот вроде взрыва». О причине обрушения можно пока только догадываться: кто-то «уверен», что была «утечка газа», кто-то так же уверен, что это все строительство на месте снесенной бани.

О сносе бани и последующем начале строительства торгового комплекса на Торговой мы рассказывали. Тогда же рассказывали, как были обеспокоены жители дома № 20 по ул. Торговой, когда снос только начался.

На месте происшествия — огромное количество людей. Многие живут по соседству, рассказывают о случившемся по-разному. Общим являются только эмоциональные впечатления — «думали, что началось землетрясение», «показалось, что крыша «ожила». Все рассказывают о «звуке, похожем на сильный взрыв. Другие «матерят» строительство на месте старой бани, из-за которой все и случилось».

Увидеть место обрушения мы смогли только с ул. Княжеской. Картина, конечно, жуткая: жители 6-7 квартир остались без своего жилья.

Как официально сообщают в ГСЧС Одесской области (по состоянию на 17.20) «в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Торговая, 20 произошло частичное разрушение стены четырехэтажного жилого дома. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено обрушение стены с первого по четвертый этажи здания. Жильцы дома были срочно эвакуированы. Спасатели разбирают завалы. Информация о жертвах уточняется».

Это уже третье обрушение за период карантина, дома рухнули по адресу Польский спуск, 9 и Канатная, 5.

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