На улице Торговой в Одессе сносят пустующую баню: там построят офисный центр

О здании бани на ул.Торговой местные жители говорят так: «Ее очень долго строили, теперь она пустует и потихоньку разрушается уже много лет, а проработала, в общем, недолго».

Началось!

Это «типично советское» трехэтажное Г-образное здание занимает почти квартал на ул. Торговой, часть квартала на ул. Княжеской.

Пустует очень давно. Время от времени с него осыпается плитка, пустующие оконные глазницы навевают тоску — тоже давно. Здание «тихо» разрушается. Оно много лет огорожено забором, к которому также давно привыкли, как и к самой пустующей баньке «с парикмахерской и ванными», о чем еще можно прочесть, если поднять голову. И давно слышу одно и то же: «когда же это снесут или отремонтируют?», «сколько можно этим уродством в центре города любоваться?».

Но времена изменились. Если пройти сегодня по ул. Торговой, то все здесь, как обычно.

А если повернуть на Княжескую, и пройти, чтобы увидеть внутренний двор бывшей мега-бани, то есть чем «полюбоваться»: начался демонтаж ее внутренних строений.

Скоро дойдет и до самого здания банного комплекса — «типичного представителя» ушедшей эпохи.

До сноса самого банного комплекса пока не дошло, но жители домов № 33а и 33б по ул. Княжеской, дома № 20 по ул. Торговой и дома № 38 по ул. Пастера (а все эти дома соседствуют со зданием бани) — уже в шоке. Собственно, со слов жителей этих домов — Антонины Карповой, Геннадия, Надежды Дуглас, Юрия, Марины Мануйлиной и других — узнаю, что начавшийся демонтаж производит в их квартирах «тряску стен и полов, да так, цветочные горшки «ходят», как при землетрясении». Жители жалуются на многое: «трубы в бойлерной стали трещать», «пыль летает» и прочее, прочее, прочее.

Выдержим — не выдержим

Ситуация, в общем, знакомая: вспомним хотя бы демонтаж строений в Чайном квартале… Жители опасаются, что их ветхие дома всего этого «просто не выдержат». У каждого — своя история: кто-то только-только сделал ремонт, кто-то рассказывает, что коммуникации всего этого не перенесут, кто-то утверждает, что и «без того трещины на стенах, а тут вообще все может рухнуть».

Экскаватор, между тем, продолжает рушить старые постройки, количество людей увеличивается, уже следуют утверждения, что «демонтаж идет не так, как надо».

Мы довольно долго «наслаждаемся грохом», одни жители продолжают возмущаться, другие, между тем, возмущаются «удивлению» других по поводу начавшегося демонтажа. Мол, было же собрание, нас же всех предупреждали. Кто-то об этом собрании слышал впервые, кого-то это «предупреждали» вообще «мало трогает, стены ведь все равно трясутся».

Демонтаж долго мозолившей глаза баньки и всего, что находится на ее хоздворе, как рассказывают те местные жители, которые «в курсе», производит ТОВ «Некст джен девелопмент», документы на разрешение производимых работ представители фирмы показывали на том же общем собрании.

Проблем немало, но…

Менеджер фирмы Андрей выслушивает все мнения по поводу начавшегося демонтажа. Мы покидаем пыльно-шумный двор на Княжеской и следуем в дом № 20 по ул. Торговой. И снова-таки жители дома высказывают свои претензии-опасения.

— Вот что будет с моим, узаконенным кстати, туалетом, который находится впритык к стене этой бывшей бани?! — интересуется жительница дома Марина Мануйлина.

В самом деле, туалет отлично виднеется в «просвете» между флигелем, в котором живет женщина, и стеной бани на Торговой. А если учесть, что отопительные коммуникации, как это у нас водится, проходят практически через весь двор, то опасения людей очень даже можно понять. Плюс еще и та самая пыль-грязь, которая налетела во двор благодаря демонтажу. Опять же, стены «так и трещат»…

Между тем, как рассказывает жителям менеджер Андрей, перед началом работ были проведены соответствующие исследования, критичные места взяты на заметку, все производимые работы находятся на контроле. Стена бани, которая граничит с двором (по сути, общая стена) будет демонтироваться вручную. Там, где это необходимо, на флигелях будут устанавливаться скобы, предусмотрена установка шпунтовых рядов.

…Итак, пришла пора нам прощаться с некогда «самой современной» одесской банькой на Торговой. В будущем, как удалось узнать, на ее месте планируется построить офисный центр.

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