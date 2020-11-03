Обвал в Одессе: где будут зимовать жильцы «грохнувшего» дома на Торговой? (фото)

Старый дом по улице Торговой, 20 в Одессе, вернее, то, что от него осталось, стоит, окруженный металлическим забором. Сличаю фотографии с тем страшным днем, когда здесь произошло бедствие: все выглядит так же пугающе…

Напомним, обрушение части одесского дома произошло 18 мая этого года. Дом на Торговой вошел в печальный список «карантинных одесских грохов» весной и летом 2020 года.

Далее – по схеме: перекрытие квартала, демонтаж завалов, отселение жителей… Позже стало ясно: в свои квартиры жильцы дома больше не вернутся.

В июле этого года мы разговаривали с одним из пострадавших жильцов старого дома на Торговой Денисом Родионовым. Квартира Дениса – из тех, что были полностью разрушены. Он был дома с матерью, быстро сориентировался, когда «началось», успели выбежать – в чем были, он даже телефон не успел схватить.

Позже мы интересовались потом у Дениса, как складывается ситуация с проживанием отселенных жильцов.

Поначалу людей отселили в гостиницу, потом Денис с семьей жили на квартире. Съем квартир оплачивала фирма-застройщик, которая проводила работы рядом с домом на Торговой.

Так как же обстоят дела на день сегодняшний? Как рассказал «Одесской жизни» Денис Родионов, фирма-застройщик уже заключила договор со всеми жителями дома.

– На сегодняшний день уже все жители дома получили деньги на новое жилье. Так что зимовать мы будем в собственной квартире, у меня там уже идет ремонт. То есть, фирма выкупила у нас наши квартиры. Причем, речь идет не только о моей семье, но и об остальных наших соседях. У нас создана группа в «Вайбере», мы весь этот период, когда шли переговоры, постоянно общались. Получается так: на сегодняшний день фирма-застройщик с нами полностью рассчиталась.

В общем, печальная история, как мы видим, обернулась в результате для пострадавших жителей дома на Торговой, 20 хэппи-эндом.

Как рассказывала «Одесская жизнь», сейчас рядом с домом на Торговой, 20, идет ремонт теплотрассы. Это аварийные работы (теплотрасса была повреждена во время обрушения), и ведутся они за счет той же компании-застройщика.