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Что такое метеочувствительность и почему мы реагируем на смену погоды?

Что такое метеочувствительность и почему мы реагируем на смену погоды?

Многие из нас часто задаются вопросом, почему мы так болезненно переносим смены погоды. Но человек – часть природы, и работа нашего организма напрямую зависит от того, что творится в окружающей среде. Что такое метеочувствительность и как с этим быть, давайте разберемся.

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Что такое метеочувствительность?

Еще в древности наши предки полагали, что все болезни так или иначе связаны с погодными явлениями. К примеру, древние германцы даже называли боль в суставах «погодной болью». И отчасти они были правы. В современном научном мире отмечают, что человеческий организм имеет способность адаптироваться к разным климатическим условиям. За это отвечает вегетативная нервная система, а точнее, барорецепторы – нервные окончания кровеносных сосудов. Их задача – адаптировать давление внутри организма к изменениям атмосферного давления.

У здоровых людей и маленьких детей обычно эти процессы проходят незаметно. А вот у людей более зрелого возраста барорецепторы не справляются со своей задачей, в результате чего возникает нагрузка на работу организма и недомогание: усталость, боли в суставах, мигрень, головокружение, шум в ушах и боль в глазах, скачки давления, обострение хронических заболеваний, учащенное сердцебиение.

Также, по мнению ученых, чаще всего на метеочувствительность жалуются жители городов, которые мало двигаются, редко бывают на свежем воздухе и привыкли создавать комфортную температуру при помощи кондиционеров и отопительных приборов. Из-за этого природная способность адаптации к окружающей среде снижается и смена погоды может отражаться на самочувствии, усиливая симптомы наших заболеваний.

Как пережить капризы природы?

Холодная погода опасна для людей с высоким давлением (гипертоников). Во время похолодания кровеносные сосуды сжимаются, а сердце начинает активнее работать, чтобы согреть организм. В холода гипертоникам нужно тепло одеваться, снизить физическую активность, а кофе заменить травяным чаем.

У людей с низким давлением (гипотоников) ухудшается самочувствие, когда усиливаются влажность и ветер. В этот период появляются слабость, тошнота и головокружение. Чтобы прийти в норму, можно выпить чашку крепкого сладкого чая или кофе, полежать, подложив под ноги подушку.

Привычная для многих головная боль – это предупреждение о грядущей смене погоды. Ее основная причина – в резком изменении температуры и уровня влажности. Постарайтесь больше отдыхать, пить много воды, принять теплую ванну, приложить к затылку холодный компресс, выполнить массаж головы и шеи, а также дыхательные практики.

При сухом воздухе увеличивается риск заражения и развития ОРЗ, а также обострения у аллергиков. При излишне влажном воздухе страдают люди с проблемами дыхательной системы, суставными и почечными заболеваниями. Во время сильного ветра, вспышек на солнце и магнитных бурь обостряются неврозы, появляются раздражительность и бессонница. Постарайтесь больше дышать свежим воздухом и поддержать организм витаминами.

Как жить с метеозависимостью?

Чтобы лучше переносить смену погоды, нужно обратиться к семейному врачу за советом. А также есть больше овощей и фруктов, отказаться от жирной и тяжелой пищи, следить за режимом дня и регулярно высыпаться, стараться чаще выезжать на природу. 

Наверное, нет на Земле человека, который бы не ощущал неприятные симптомы в теле из-за грядущей погоды. На состояние нашего организма может влиять атмосферное давление, магнитные бури, солнечная активность, температура, влажность, ветер и лунные ритмы. И это не просто так! Ученые считают, что чувствительность к погоде, или метеочувствительность, была важна для людей в первобытные времена. Так организм предупреждает нас о погодных изменениях и дает знать, что к ним нужно подготовиться: найти убежище, запастись едой и водой.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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