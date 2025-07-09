Июль по-одесски, зонтик

Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью 21-23°С, днем 27-29°С;
  • По Одесской области 10и июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18-23°С, днем 27-32°С.

Прогноз погоды в Одессе на 10 июля

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 22-23°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 10 июля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Фото Марии Котовой

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