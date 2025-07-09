Ключевые моменты:
- В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью 21-23°С, днем 27-29°С;
- По Одесской области 10и июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18-23°С, днем 27-32°С.
Прогноз погоды в Одессе на 10 июля
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 22-23°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 10 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Марии Котовой