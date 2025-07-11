Июль по-одесски, клумба

Прогноз погоды в Одессе на 12 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°C, днем 29-31°C.

Температура морской воды 22-23°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°C, днем 28-33°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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