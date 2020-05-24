Что и как будет работать после карантина или как уберечься от заражения?

Украина выходит из карантина. Мы будем понемногу возвращаться к нормальной жизни, к привычному распорядку дня и ритму. Это станет возможно после открытия и запуска ряда социальных и общественных учреждений.
К сведению, карантин в Украине еще никто не отменял. Напротив – его продлили до 22 июня. Однако, это уже так называемый адаптивный карантин, который должен учитывать эпидемиологическую обстановку в каждом отдельном регионе.
Так, Кабмин принял решение о снятии ограничений на работу общественного транспорта и открытии границ, детских садов и церквей. Впереди – запуск кинотеатров и театров. А ранее правительство разрешило работу кафе и ресторанов, гостиниц, пляжей. При этом, все места скопления людей, все инфраструктурные и социальные объекты должны соблюдать ряд жёстких правил и ограничений по приему людей. Должны соблюдать эти правила и мы с вами – ради здравого смысла и заботы о собственном здоровье.
Что и как должно работать на пути выхода из карантина?
Детские сады
Министерство здравоохранения одобрило запуск детских дошкольных учреждений – с 25 мая, но с соблюдением ряда требований:
- перед началом смены все сотрудники должны проходить температурный скрининг;
- детям должны измерять температуру при входе и далее каждые четыре. Если температура выше 37,2 обнаружена утром — ребенок в сад не допускается, если температуру выявили в течение дня — его по возможности изолируют, информируя родителей;
- принимать детей утром сотрудники должны за пределами здания на территории детсада;
- дезинфекцию поверхностей в саду следует проводить не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
- временно отстранить сотрудников из групп риска — старше 60 лет либо с хроническими заболеваниями.
Также в детских садиках рекомендуется сделать перестановку в группах, чтобы обеспечить максимальную дистанцию во время занятий и приёма пищи. Эпидемиологи просили ограничить занятия и игры, предусматривающие контакт детей и персонала, например, лепку.
На период карантина в детсадах запрещается:
- использование многоразовых тканевых полотенец;
- использование мягких игрушек;
- использование ковров с длинным ворсом;
- пребывание в уличной обуви внутри помещения;
- объединение групп и проведение массовых мероприятий.
Также в детский сад не должны пускать родителей.
Что в Одессе?
Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что в Одессе детсады сначала проверят ответственные службы. Все сады обеспечат дезсредствами, масками и термометрами.
– Первое время необходима будет справка с места работы родителей, а также медицинская справка такого образца, как в детский лагерь об эпидокружении. Позднее ограничения снимут, – отметила Елена Буйневич.
Также все педагоги будут ходить в масках, а помещения чаще проветривать и кварцевать. Образовательный процесс построят так, чтобы дети максимально были на улице.
Каждое утро детей будут встречать на улице медики и поголовно осматривать на признаки респираторных заболеваний.
Транспорт
В правительстве разрешили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении. Железнодорожное сообщение в Украине могут восстановить с 1 июня, как и межобластные пассажирские перевозки, авиасообщение — с 15 июня, если будет положительная обстановка.
Обязательным условием является соблюдение требований:
- масочный режим,
- температурный скрининг работников,
- постоянная дезинфекция.
Также запрещено перевозить «стоячих», а возле входной двери по возможности нужно разместить антисептики.
Пляжному сезону быть
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в этом сезоне разрешат открыть пляжи, поскольку на море коронавирус будет гибнуть. К такому выводу пришли ученые из Института эпидемиологии и инфекционных болезней.
– Они подтвердили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, – отметил Виктор Ляшко.
Также, специалисты считают, что в пресной воде возбудитель COVID-19 может выживать, но «в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно, разве что при очень тесном контакте».
Как будут работать пляжи?
- придерживаться безопасной дистанции (не менее 2 метров).
- соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку, использовать маски.
- не рекомендуется посещать пляжи людям из группы риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями.
При этом эксперты считают, что Украина должна учитывать международный опыт и рекомендации в работе пляжей, но опираться, в первую очередь, на эпидемиологическую ситуацию в стране.
Бассейны – на паузе
Вопрос открытия бассейнов пока «поставлен на паузу». Могут ли быть бассейны потенциальным местом риска заражения коронавирусом – из-за стоячей воды? Или же напротив – бассейны безопасны, так как вода там хлорируется, а хлор оказывает пагубное действие на вирус? В научном сообществе идут споры.
С одной стороны, по данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, нет никаких доказательств того, что коронавирус может распространяться через воду в бассейнах, гидромассажных ваннах, водных игровых площадках. С другой – воздух в крытом бассейне представляет риск распространения COVID-19, как и в других закрытых помещениях.
Поэтому в Украине решили повременить с бассейнами – они пока работать не будут. Ни те, что при гостиницах, ни спортивные, ни при фитнес-клубах.
Гостиницы ждут туристов
Многие отели начали готовиться к приезду посетителей, хотя некоторые и вовсе не закрывались. Сегодня гостиничная жизнь тоже претерпевает изменения. Новая реальность такова:
- одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади.
- пребывание в отеле вне номера разрешается только в респираторе или маске;
- запрещается работа конференц-залов, фитнес- и спа-центров.
- питание в отелях может быть организовано путем доставки пищи в номера по предварительному заказу или в ресторанах (кафе) отелей только на летних площадках при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет);
- у входа в отель нужно разместить антисептики;
- временное отстранение от работы лиц из группы риска — работников, достигших 60-летнего возраста, и тех, кто имеет хронические заболевания.
Рекомендации для работы фитнес-клубов
- всем работникам и посетителям нужно измерять температуру. Если температура более 37,2°C, человека не допускают к работе или к посещению;
- в зонах проведения занятий размещают дополнительные антисептики, бумажные полотенца и урны для утилизации;
- групповые занятия можно проводить по предварительной записи;
- на время карантина запрещается работа бассейнов, спа-центров, массажных кабинетов, детских комнат, а также использование многоразовых полотенец.
Все эти меры введены не просто так, а должны их соблюдать не только сотрудники учреждений, но и каждый из нас. Ведь это – залог возвращения к нормальной жизни, без вспышек заболевания, без жесткого карантина и ущерба для нашего с вами здоровья.