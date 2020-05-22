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Новости Одессы и Одесской области

Без іграшок, рушників і килимів: як з 25 травня працюватимуть дитячі садочки

Без іграшок, рушників і килимів: як з 25 травня працюватимуть дитячі садочки

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти.

Про це повідомила пресслужба Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Отже, якими будуть нові правила роботи дитсадочків:

  • Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру
  • Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад
  • Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад
  • Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками
  • Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя
  • У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру

На період карантину у дитсадочках заборонено:

  • Використання багаторазових рушників
  • Використання м’яких іграшок
  • Використання килимів з довгим ворсом
  • Використання вуличного взуття всередині дитсадка
  • Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів

На період карантину рекомендується:

  • Не допускати змішування дитячих груп
  • Надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі
  • Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря

Що повинен забезпечити дитсадок:

  • 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їх правильну утилізацію
  • Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил
  • Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові
  • Попередити батьків про особливі умови роботи закладу
  • Регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами
  • Регулярно провітрювати приміщення
  • Тимчасово відсторонити від роботи осіб з «групи ризику»
  • Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками
  • Працівники закладу повинні утримуватися від контакту з хворими людьми
  • Працівники закладу повинні самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання

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