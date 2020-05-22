Без іграшок, рушників і килимів: як з 25 травня працюватимуть дитячі садочки

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти.
Про це повідомила пресслужба Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
Отже, якими будуть нові правила роботи дитсадочків:
- Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру
- Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад
- Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад
- Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками
- Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя
- У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру
На період карантину у дитсадочках заборонено:
- Використання багаторазових рушників
- Використання м’яких іграшок
- Використання килимів з довгим ворсом
- Використання вуличного взуття всередині дитсадка
- Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів
На період карантину рекомендується:
- Не допускати змішування дитячих груп
- Надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі
- Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря
Що повинен забезпечити дитсадок:
- 5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їх правильну утилізацію
- Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил
- Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові
- Попередити батьків про особливі умови роботи закладу
- Регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами
- Регулярно провітрювати приміщення
- Тимчасово відсторонити від роботи осіб з «групи ризику»
- Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками
- Працівники закладу повинні утримуватися від контакту з хворими людьми
- Працівники закладу повинні самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання