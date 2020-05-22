Без іграшок, рушників і килимів: як з 25 травня працюватимуть дитячі садочки

Хроники коронавируса: открытие детсадов и визиты мобильных бригад По состоянию на вечер 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 579 летальных, а выздоровевших – 6 227. В Одесской области подтвердили 806 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ