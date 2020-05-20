Адаптивний карантин до 22 червня: пом’якшення відбуватиметься у п’ять етапів

В Україні з 22 травня по 22 червня буде адаптивний карантин. У регіонах враховуватиметься епідемічна ситуація, тому можуть бути різні обмеження.

Про це йшлося під час засідання Уряду, повідомляє Урядовий портал.

– Ми вводимо певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах. А саме: інцидентність – середня кількість випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 7 днів – має складати менше 12-ти осіб на 100 тисяч населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50%; кількість тестування методом ПЛР та ІФА повинна складати більше 12-ти на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– У нас вводиться 5 етапів. Зараз ми знаходимося на першому етапі, з 22 травня ми пропонуємо запровадити другий етап, кожен етап – це 10 днів, – додав Степанов.

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