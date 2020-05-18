Відновлення роботи дитячих садочків, готелів та транспорту вирішать на громадському обговоренні

Одесская Акация Фест-4: карта легендарной оперетты и выход фестиваля на международный уровень Так светили звезды: 4-й одесский фестиваль Акация Фест прошел в Карантинной гавани, то есть, удаленно, в режиме онлайн. Но уж никак не «самоизоляцинно». Потому что звезды еще светили и так, что фестиваль и в самом деле был наполнен духом единства, соучастия и, конечно же, белой акации. ПОДРОБНЕЕ

Почему на Староконном рынке митингуют предприниматели? Митинги предпринимателей с участием активистов 12-го и 14-го мая на Староконном рынке не стали неожиданностью для большинства думающих людей. Еще в начале эпидемии коронавируса экономисты предупреждали о том, что карантин в первую очередь коснется предприятий микро- и малого бизнеса, деятельность которых в этот период будет почти или полностью прекращена. ПОДРОБНЕЕ