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Новости Одессы и Одесской области

Відновлення роботи дитячих садочків, готелів та транспорту вирішать на громадському обговоренні

Відновлення роботи дитячих садочків, готелів та транспорту вирішать на громадському обговоренні

У Міністерстві Охорони здоров’я планують провести громадське обговорення тимчасових рекомендацій під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.

Про це повідомляється у розпорядженні Міністерства охорони здоров’я, яке поки винесли на громадське обговорення.

Сформовані проекти тимчасових рекомендацій:

  • При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
  • У закладах дошкільної освіти
  • При роботі готелів
  • При перевезенні пасажирів автомобільним транспортом
  • У деяких закладах фізичної культури та спорту.

Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 р.: Povoroznyk.igor@gmail.com

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