Відновлення роботи дитячих садочків, готелів та транспорту вирішать на громадському обговоренні

У Міністерстві Охорони здоров’я планують провести громадське обговорення тимчасових рекомендацій під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.
Про це повідомляється у розпорядженні Міністерства охорони здоров’я, яке поки винесли на громадське обговорення.
Сформовані проекти тимчасових рекомендацій:
- При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
- У закладах дошкільної освіти
- При роботі готелів
- При перевезенні пасажирів автомобільним транспортом
- У деяких закладах фізичної культури та спорту.
Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 р.: Povoroznyk.igor@gmail.com