Минздрав разрешит купаться в море и реках. В Одессе откроется пляжный сезон!

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге рассказал о планах Минздрава разрешить украинцам купаться летом в морях и реках.
По словам Ляшко, специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожают возбудитель коронавируса. В пресной воде возбудитель COVID-19 может выживать, но, по данным ученых, «в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно, разве что при очень тесном контакте».
Также Ляшко назвал условия, при которых будет разрешено нахождение на пляжах и купание в водоемах:
– придерживаться безопасной дистанции (не менее 2 метров).
– соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку, использовать маски.
Не рокомендуется посещать пляжи людям из группы риска: пожилым люди и люди с хроническими заболеваниями.