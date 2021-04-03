Руслан Сеничкин: о себе, любимых блюдах и кулинарных конкурсах

Руслан Сеничкин более десяти лет ведет утреннее шоу «Сніданок з 1+1». Вместе с кулинаром и автором книги «Сніданки в саду» вкусно и полезно завтракают (и не только) многие украинские телезрители.

Мы не упустили возможности пообщаться с Русланом Сеничкиным на личные и кулинарные темы.

Когда вы поняли, что кулинария – это больше чем хобби?

– С миром кулинарии меня познакомила мама, которая выпекала печенье «каштаны» с вишней и пирожные «розы». И самый удивительный момент в приготовлении был для меня – взбивать белки. Я обожал это делать. Добавлял туда немножко лимонной кислоты, сахар, и когда все взбивалось до плотной пены, чуть-чуть подъедал. Поэтому пристрастился к кулинарии именно тогда. Потом наблюдал, как мама готовит домашние котлеты, пельмени, вареники, зеленый борщ, который я категорически не любил. Позже научился готовить его по рецепту мамы, и теперь он для меня самый вкусный в мире. Люблю также красный борщ с домашней сметаной.

Какое ваше любимое блюдо из детства?

– Рискую быть банальным, но это мамины рогалики с вареньем из вишни или яблок, посыпанные сахарной пудрой, которые я обожал есть с домашним вишневым компотом. Помню, как прибегал с улицы и из-под полотенца, которым они были накрыты, доставал один рогалик, второй, третий…

Напомним, что ранее «Одесская жизнь» объявила конкурс «Борща охота». Приглашаем всех принять участие.

Кто дома главный на кухне?

– Всегда главной на кухне была мама. Когда мы с сестрами стали взрослеть, то научились что-то готовить сами. В выходные устраивали какое-то маленькое пиршество. В начале 90-х жили бедно и часто ели «моноеду». Это когда у тебя, например, есть мешок картошки, а хочется вкусно и разнообразно поесть. Из этой картошки мы делали пюре со шкварками или жарили во фритюре со шкуркой. Иногда к картошке готовили куриное мясо – тонко отбивали грудинку и делали маленькие котлетки.

Какое у вас любимое блюдо из другой культуры?

– Грузия – моя любовь. Для меня Грузия – это еда и люди. Люблю овощной салат из огурцов и помидоров с синим луком и грецкими орехами. В рабочих поездках по Грузии я научился готовить хинкали, хачапури, чурчхеллу, лобио, сацебели. Кстати, если вспомнить Турцию – мою практически родную страну, то шаурма или, точнее, денер-кебаб, это не то, что мы едим на каждом углу. Вкусная шаурма – это приготовленное на огне мясо на вертеле и лаваш, без овощей, сыра, майонеза или чесночной сметаны.

Приходилось ли вам участвовать в кулинарных конкурсах? Какими были итоги?

– В 2013 году во Львове проходил фестиваль еды «Львов на тарелке». Меня пригласила Даша Малахова – у нее была своя команда, а у меня своя. Мы готовили деруны. Было много желающих дать совет, как лучше приготовить, но какие деруны не готовь, у каждого домашнего кулинара они будут самые вкусные. Было весело, а в конкурсе победила дружба.

Вопросы подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы писали о том, что Александр Серов рассказал об украинской песне и важной встрече в Одессе.