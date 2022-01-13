Что делать, если замерзла вода в трубе или кране

В Одессе около 35 тысяч частных домов. У многих людей вода для удобства выведена на улицу, либо трубы проходят неглубоко под землей. В мороз водопровод в частном доме может запросто замерзнуть.

Давайте посмотрим, что можно сделать, если вода в трубе замерзла.

Почему вода в трубах замерзает?

Это может произойти по разным причинам. По словам сантехника Сергея Школьника, безопасной для труб температурой можно считать -2 градуса. При -5 градусах есть риск, что вода замерзнет и в трубе появится ледяная пробка.

Основные причины замерзания воды в трубе:

недостаточная глубина залегания, труба проходит выше уровня промерзания грунта

некачественный материал утеплителя для труб или его недостаточное количество

уменьшение или прекращение циркуляции воды в трубах

несвоевременный слив воды из системы

Обычно вода замерзает в трубе ночью, когда температура намного ниже и водопроводом никто не пользуется. Чаще всего это происходит в том месте, где труба заходит с улицы в дом, но может замерзнуть в подвале, если он есть.

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Как можно отогреть замерзшую трубу?

Сперва нужно определить, где именно находится ледяная пробка. Это делают голыми руками, на ощупь — самый холодный участок трубы свидетельствует, что там проблема. Если трубы полипропиленовые или металлопластиковые, то замершее место может быть выпуклым. Это происходит из-за того, что вода при замерзании расширяется и давит на стенки трубы.

Трубу можно размораживать двумя способами — снаружи или изнутри. Выбор метода зависит от местонахождения ледяной пробки и от сложности укладки водопровода. Отогреть трубу снаружи намного проще, но если визуальный осмотр не дал результата, и вы не смогли найти замерзшее место — значит придется отогревать трубу изнутри.

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Как отогреть замершую воду в трубе снаружи?

Перекройте воду на входе в дом, чтобы уменьшить давление. Иначе труба может лопнуть. Выберите один из следующих способов:

Горячая вода . Обмотайте замерзшее место тканью и начните поливать теплой водой. Немного погодя можно использовать воду погорячее

. Обмотайте замерзшее место тканью и начните поливать теплой водой. Немного погодя можно использовать воду погорячее Теплый воздух . Можно использовать строительный фен, тепловую пушку или обычный фен для волос. Соорудите рядом с замерзшим местом небольшой кожух из полиэтилена или куска пенопласта, чтобы избежать потерь тепла

. Можно использовать строительный фен, тепловую пушку или обычный фен для волос. Соорудите рядом с замерзшим местом небольшой кожух из полиэтилена или куска пенопласта, чтобы избежать потерь тепла Нагревательный кабель. Обмотайте трубу куском фольги и накрутите кабель. Нагревательный кабель стоит от 10 гривен за погонный метр. Рабочая температура 120 градусов. Блок питания не нужен, кабель подключают напрямую в розетку

Отогревать трубы открытым огнем не стоит. Это может привести к пожару, особенно внутри помещения. Газовую горелку иногда используют для обогрева стен или фундамента, в том месте, где труба заходит в дом. Направлять огонь на саму трубу не рекомендуется, ведь из-за резкого перепада температур она может треснуть.

Как разморозить трубу с водой изнутри?

Для этого придется разбирать водопровод. Если у вас нет инструментов и вы не понимаете, как все устроено, то лучше вызвать специалистов.

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Способы отогреть трубу с замерзшей водой изнутри:

Парогенераторы и пароочистители . Их используют для чистки ковров и мебели, но они могут справиться с ледяной пробкой. Самое сложное, это подвести шланг от парогенератора к замершему месту. Обычно к шлангу прикрепляют проволоку или протяжку для кабеля, и засовывают внутрь водопроводной трубы, пока шланг не наткнется на препятствие

. Их используют для чистки ковров и мебели, но они могут справиться с ледяной пробкой. Самое сложное, это подвести шланг от парогенератора к замершему месту. Обычно к шлангу прикрепляют проволоку или протяжку для кабеля, и засовывают внутрь водопроводной трубы, пока шланг не наткнется на препятствие Кипяток из грелки (или клизмы). К шлангу прикрепляют грелку с горячей водой и засовывают в трубу. Нажимая на грелку кипяток поступает к замерзшему месту. Остатки воды, вместе с растаявшим льдом, будут выходить обратно, по внешним стенкам шланга

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