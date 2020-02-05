Все водопроводные и канализационные сети Одессы теперь в электронном виде на карте города

Для этого была проведена полная инвентаризация объектов, все водопроводные и канализационные сети отображены в многослойном электронном виде на карте города. ГИС содержит необходимые данные о местоположении и диаметрах трубопроводов, глубине заложения, их балансовой принадлежности, запорных арматурах и всех других объектах водопровода и канализации.

Сотрудники технических служб при выезде на место ремонтных работ с помощью смартфона имеют возможность быстрого доступа ко всей необходимой информации о сетях. Это позволяет сократить время выявления мест, причин и характера возникших аварийных ситуаций, составления расчетного прогноза их последствий, поиска оптимальных способов их устранения.

С помощью программного обеспечения проводится фотофиксация процесса и результатов ремонтных работ, мониторинг качества и сроков их исполнения. Весь автотранспорт и спецтехника предприятия оборудованы GPS передатчиками, которые позволяют на карте отслеживать маршрут передвижения и контролировать ход проведения ремонтных работ.

Кроме этого, создано специальное подразделение, которое на основании информации с ГИС проводит работу по оптимизации водопроводных и канализационных сетей.

На сегодняшний день важным шагом является внедрение системы телеметрии. Постепенно устанавливаются специальные датчики, с помощью которых инженеры «Инфоксводоканала» получают в режиме онлайн информацию о состоянии сетей, давлении воды. Благодаря этой функции возможно более оперативно реагировать на неисправности и проводить регулировку системы подачи воды и насосных станций.

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