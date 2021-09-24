Как сохранить тепло в квартире? Какие плюсы и минусы утепления стен? Что делать, если денег в обрез, а хочется жить в тепле? «Одесская жизнь» отвечает на ваши вопросы.

В 2021 году цены на газ в Европе взлетели до небес. А это значит, что тарифы могут неприятно удивить украинцев. Готовьтесь к холодам заранее.

Можно ли утеплить фасад только своей квартиры?

Решение об утеплении фасада должны принимать все жильцы многоквартирного дома. Согласно Гражданскому кодексу, это общее имущество. Кроме того, в строительных нормах (ДБН) говорится, что изменение фасада должно иметь системный характер, единый для всего здания.

Таким образом, делать «точечное» утепление фасада, только для своей квартиры, по закону нельзя.

Но здесь проблема не только в нарушении закона. Когда вы утепляете фасад своей квартиры, то «подкладываете свинью» своим соседям. Из-за ваших действий появятся так называемые «мостики холода» и у соседей начнут плесневеть стены.

Более подробно о «мостиках холода» и проблемах «точечного» утепления читайте в нашем материале: Плюсы и минусы утепления стен.

А если у жильцов нет денег на утепление всего фасада?

Тогда можно утепляться изнутри. Например, сделать фальшстену из гипсокартона, внутри которой будут пенопласт или минеральная вата. Само собой, что площадь комнаты уменьшится, но зато этот способ законный.

Однако, если не позаботиться о защите стен от конденсата, который может образоваться на поверхности несущей стены, то из-за внутреннего утепления в квартире может появиться грибок.

О том, на что еще следует обратить внимание при утеплении квартиры, читайте в нашем материале: Как утеплить квартиру изнутри — практические советы.

Как удержать тепло в квартире?

В первую очередь нужно обратить внимание на окна и подоконники. Специалисты считают, что около 40% потерь тепла происходят именно там. Если нет возможности поставить качественный стеклопакет, то есть множество «дедовских» методов: от заклеивания щелей бумагой до использования малярного скотча и синтетических уплотнителей.

Радиатор отопления, который находится под окном, можно «модернизировать». Между батареей и стеной достаточно закрепить лист фольги. И тогда тепло будет отражаться от гладкой блестящей поверхности и поступать внутрь комнаты.

Если хотите узнать, какие еще лайфхаки можно использовать для утепления, то читайте наш материал: Готовимся к зиме. Как удержать тепло в квартире.

Читайте также: Как и на каких условиях можно взять «теплый кредит».

Фото: Freepik