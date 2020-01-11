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Новости Одессы и Одесской области

Факт из истории Одессы: как появился городской водопровод

Факт из истории Одессы: как появился городской водопровод

В январе 1808 года состоялось заседание городской думы, на котором впервые была предложена идея создания одесского водопровода.

С этим предложением жители города обратились к правительству, однако ответа из столицы не получили. Пришлось решать проблему самостоятельно, и купец Яков Тихов, а позже инженер-полковник Шишов разработали проект днестровского водовода.

Генерал-губернатор Михаил Воронцов лично отправился в Петербург, в расчете, что правительство поддержит новаторскую идею и не оставит одесситов без пресной воды. Однако его надежды не оправдались — чиновники посчитали строительство слишком дорогим удовольствием и выделять деньги отказались.

Конечно, чиновники могли и подождать, а вот для одесситов проблема питьевой воды была первоочередной. В городе для питья использовали даже дождевую воду. На крышах устанавливали водосточные трубы, по которым вода стекала в специальные цистерны, и там при помощи фильтра из гравия и древесного угля очищалась от примесей. Водовозы бочками развозили ее по городу. Правда, такая вода быстро портилась, а сам способ «работал» только при условии обильных осадков. Немного позже, к радости горожан, неподалеку от моря были обнаружены артезианские скважины или, как тогда говорили, фонтаны.

Однако идея создания городского водопровода продолжала будоражить воображение одесских властей и коммерсантов, так как первым обещала вечную благодарность одесситов, а вторым — сказочные прибыли. Петербургский купец Вильгельм Швабен и англичанин Джон Моор снова предложили провести воду из Днестра, которая должна была поступать и на городские окраины, чем не могла похвастать даже столица. И власти, которые полвека назад отклонили похожее предложение одесситов, на сей раз отнеслись к нему одобрительно. К созданию водопровода привлекли самые серьезные зарубежные компании, и вскоре проблема питьевой воды в городе была решена.

Фото: odessitua.com

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