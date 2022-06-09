Новогодняя елка в июне и мамины нервы: военно-уличный юмор по-одесски

Уличный юмор – очень одесское явление. Издавна повелось: что-то такое изобразить или написать, чтобы если не расхохотаться, то хотя бы улыбнуться. Все по законам современной рекламы, но с одесским оттенком. Мы же собрали для вас подборку особого одесского юмора (рекламного и не только) – военно-уличного.

Новый год в июньско-одесских тонах

Сначала в городе появились наши одесские плакаты с перчиком, потом мы убедились: даже противотанковые ежи могут быть предметом для начертания на них, к примеру, указания, что они – кошерные…

Ну а потом стали мы потихоньку собирать то пусть немногое, но поднимающее настроение, то самое, когда идешь по одесской улице и ищешь глазами позитивчик, пусть даже в военных оттенках.

Скажете не до юмора? И будете в корне неправы.

Ну вот, к примеру, попробуй не улыбнуться, когда дерево на месте одного из елочных базаров все еще «украшено» адресом услуги по доставке елок (и это летом!). Спросите – ну и что, ну забыли объявление снять. Да, конечно. Но когда я зашла за угол, то увидела (и это седьмого июня!), чем украшено содержимое одного из альтфатеров. Догадались? Правильно: кто-то из одесситов опомнился и выбросил, наконец, свою новогоднюю красавицу.

Заметив мое необычайное внимание к выброшенной елке, прохожий пригляделся и тоже отреагировал:

– Очень вовремя…

Другой прохожий отозвался:

– А что в наше время сейчас вовремя? Интересно, елка в квартире у них до июня стояла или где?

«А ти борщ їв?»

«Или где?»… Кстати, где еще можно встретить новые одесские уличные картинки?

Вы в подорожники (рекламные мини-щиты) вчитывались? Воинам и Теробороне – бесплатный кофе и пицца. Известное «а я вам сейчас покажу» тоже уже успели обыграть, только бордик указывает на место с самым вкусным шашлыком.

Появились вдобавок новейшие название кафешек типа «Время» (имеется в виду самое время перекусить), с призывом «здесь вкусно и не грустно».

Или вот еще самое-самое наше: просто короткий вопрос на очередном прикафешном подорожнике: «А ти борщ їв?» (у вас еще не потекли слюнки?).

Тем временем на одесском Привозе

Рулит в направлении военно-уличной рекламы с привкусом юмора, конечно же, Привоз. Тут вам и форма НАТО в продаже, и селедочка под названием «Песня» (кстати, обратите внимание: одна штучка осталась). Надпись на топоре предупреждает: «Ми з України».

А как заиграла обычная шинковница, гласящая известное: «Вова, не делай маме нервы!».

Обратите внимание на рисунок под этой надписью – и согласитесь, что средство для шинковки капусты как-то сразу приобрело совершенно новые черты (во всех смыслах).

…И атланты в фартучках

Кстати, о маме. Есть в центре города небольшая кафешка. Именовалась она до войны очаровательно: «Кофе у Васи». Пришла война – стала именоваться «Кофе у мамы Васи». Теперь и вся реклама здесь от имени одесской Васиной мамы, которой тоже лучше не надо делать нервы.

У нее и бочка у входа с «загадочным» содержимым именуется «шанель»…

На стене одного из домов появился замечательный котик, который держит хвост пистолетом и нам этого же от всей души желает. Почти философское «Таких, как я – тысячи» наводит на размышления в срезе «не одному тебе сейчас не очень».

Приглядитесь, как совершенно по-новому выглядят старые-старые одесские колесоотбойники.

Ну а известные атланты на Греческой площади, которые еще совсем недавно (тоже до войны) рекламировали стиральные машины, теперь приоделись в мега-фартучки. Рекламная мелочь, а все ж поневоле улыбнешься.

А на обычных дверях самой обычной одесской парадной висит воззвание «не бахкать дверью», потому что «нервная система в теперешнее время очень нестабильна». Вроде как и о печальном, но тоже – с юмором…

Фото Марии Котовой; два фото – из соцсетей