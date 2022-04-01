Записки нового времени: военный дневник одесского обывателя

Что бы ни происходило, а для пишущего одессита по-прежнему интереснее всего – люди, детали, фразочки, забавные диалоги. И за месяц наблюдений успел собраться целый дневник.

24 февраля: продавцы и нищие

Муж с утра побежал на строительный рынок за коронкой для турбины. Война войной, а работу никто не отменял.

Из продавцов на месте был только один. Попытался продать коронку за 450 грн.

– Вчера еще по 320 было! – возмутился муж. – Совсем с ума посходили! Ну вас нафиг с такими ценами!

– Да ты видишь, что в городе делается?! – возмутился продавец.

– Вижу, – согласился муж. – Цены загибают, совсем с ума посходили.

– Да завтра вообще по 600 будет, понимаешь?!

– Я завтра зайду тогда, посмотрю, – не стал спорить муж.

– Да ну тебя к черту! – возопил продавец.

И таки продал за 320.

***

Дочь Лиза распереживалась, что воду в любой момент отключат, и помчалась мыть голову.

– Я, – говорит, – с грязной головой никак не могу! Вдруг нам на улицу выбегать при взрывах, а у меня волосы жирные, фу!

Занятия в школе дистанционные. Первых двух уроков не было, на третьем оказались только учительница и один мальчик.

– Не буду заходить, – забурчала Лиза. – Что я с ними как поц втроем сидеть буду?!

– А ты представь, как ей страшно, – напомнила я. – Тоже ведь хочет сидеть в соцсетях и крутить новости по кругу. Или звонить родным. Или бежать за гречкой. Или молиться. Или паниковать. А она добросовестно зашла и читает геометрию одному мальчишке…

Уговорили, зашла. Геометрия обычная, только немного смущают временами фразы:

– О, это у вас бабахнуло?..

– Нет, это дверью хлопнули! Все нормально. О, а теперь – таки бабахнуло что-то…

***

Вышли на улицу с дочками, а наперерез уже бежит наглый одесский нищий:

– А ну помогите быстро, чем можете! Видите, война! Человек срочно нуждается хоть в паре копеек!

Посовестились, дали ему 5 гривен.

– И шо, и это все? И шо, больше нет?! – нахмурился нищий.

– Пока – нет, – отрезала я.

Но не без стыда, конечно.

1 марта: куда же без евреев?

Говорю мужу:

– Вот евреи – всегда молодцы, любо-дорого посмотреть! И нам помогают, и своих желающих активно вывозят…

– Да уж, – отзывается муж. – Прямо «Бей Россию, спасай ж*дов!» получается…

И мы почему-то очень долго смеемся.

2 марта: юмор крепчал

Стала ворчать на лентяек-дочек другими словами.

Раньше моей дежурной фразой было:

– Ну конечно, все лежат по диванам, а то вдруг война, а мы устали!

Теперь говорю:

– Вы бы прибрали со стола после себя, да? А то срач такой, что прямо перед проклятыми оккупантами неудобно…

***

Юмор становится все более… Даже не знаю, как сказать. Короче, все более.

Сегодня, читая вслух трогательное объявление – «Вывожу украинцев в Молдову» – я добавила вслух:

– Возможен опт или розница, оплата наложенным платежом, ага…

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***

Аккурат перед вечерней воздушной тревогой порадовала пса Руди роскошной костью. И все бы хорошо, но хруст говяжьих костей, оказывается, ужасно мешает прислушиваться, в какой стороне шандарахнуло и не стреляют ли уже во дворах.

– Значит надо запомнить – и перед воздушными тревогами костей ему не давать! – деловито решила я.

И то верно: надо запомнить.

4 марта: Героическая книжная полка

Вечером пожаловалась соседке, что пятый день ломаю голову, как сейчас перевезти огромный книжный стеллаж, который отдают даром, но забрать нужно прямо сейчас.

– Я бы его уже и своим ходом дотащила, на горбу. Но как-то побаиваюсь: еще подумают, что я мародерю! Такой мародер-идиот, который первым делом побежал в библиотеку… Или еще хуже: кто-нибудь сфоткает и выложит в сеть, вроде как Найденко бежит из Одессы, прихватив свою мебель, позор…

– Ой, ладно! – пожала плечами соседка. – Ты разве не можешь сказать, что героически тащишь эту полку на баррикады?

5 марта: комплименты и паникеры

Выгляжу ужасно, так что даже перед ВСУ и территориальной обороной неудобно: вон какое чучело приходится в том числе защищать.

Но внезапный комплимент получила вчера от патрульного при проверке документов.

– Дайте, – говорю, – перелистну страничку паспорта, а то эта в 16 лет совсем уже не похожа! Да и та, что в 25 лет, уже не очень…

– Оставьте! – скомандовал патрульный. – Очень даже похожа.

***

Паникеры становятся все смешнее, реагировать на них все проще.

Кричат: «Задрайте все окна и щели! Завтра планируется химическая атака!»

Отвечаю: «Не шумите зря! Не знаю, что там завтра, но сегодня по ощущениям – зима, так что все окна и щели уже надежно задраены».

Кричат: «Водоконал предупредил не пить воду из крана! В воде будет зараза! У них кончается (кончился) хлор!»

Отвечаю: «Ну так пусть кончается. Во-первых, кто сейчас пьет сырую воду из крана? Во-вторых, ее давно уже обрабатывают не хлором».

Кричат: «Настали последние, окаянные дни, Бог проклял землю!»

Отвечаю: «Знаю. И вот ведь повезло, что соседнюю, а не нашу!»

***

Теперь, когда иностранцы задают вежливый вопрос «Надеюсь, вы в безопасности?», так и подмывает ответить, хихикая:

– Пока нет. И вы, кстати, тоже!

7 марта: Америка замела следы

Вспомнила, что мне напоминают новости про нас из России.

Лет 20 назад была городская сумасшедшая в Одессе, которую так и звали – «Америка заметает следы».

Каталась в общественном транспорте и деловито выкрикивала:

– Америка заметает следы! Хватит молчать! Руками наших шахтеров выращивают сейчас яйца червей, которыми потом травят мозги наших детей и женщин!..

И прочее такое.

Мы еще потом несколько лет думали, куда она делась, когда исчезла.

Решили, что померла или на лечении. А бабка-то отличную работу нашла!

12 марта: «Хозяйке на заметку»

Почти все прежние любимые фразы в ходу, но теперь крайне свежо звучат в новых, неожиданных контекстах.

На днях, когда старшая дочь собиралась остаться на ночь в гостях, муж возразил, что сейчас стоит держаться вместе.

– Пусть ночует там. Хорошая хозяйка не кладет все яйца в одну корзину, – напомнила я.

19 марта: Гречка и дети

– А гречка вообще бывает? – полюбопытствовала я вчера у продавщицы в супермаркете.

– Несколько раз в неделю завозят прилично. Но надо караулить, – отозвалась девушка.

– Разбегается быстро и врассыпную?

– Да набрасываются на нее, как дикари, – жалобно затараторила продавщица. – Некоторые рвут друг у друга из рук буквально! Какая-то истерика! Хлеб вон лежит до вечера, но утром обязательно кто-нибудь хватает пять булок и тащит на кассу, а мы вслед кричим: «Куда?! Еще же не приняли товар! Его же вам не пробьют даже!»

Потом девушка смотрит на меня встревоженно (вдруг я тоже из «этих»?) и добавляет вежливо:

– С утра приходите, гречка пару раз в неделю обязательно бывает. Но придется побороться…

Я оглядываю полку разного риса, полную витрину мяса и улыбаюсь:

– Нет, не настолько героически мы любим гречку. Уж как-нибудь на постном плове со свининкой перебьемся!

***

Подруга обсуждает со мной последние новости.

Говорит громко, еще громче одергивает маленькую дочь, которая шумно балуется.

Но на слове «война» подруга каждый раз наклоняется к моему уху и шепчет.

– Ты что это? – спрашиваю. – Войну «войной» называть стесняешься?

– Она у нас совсем еще ребенок, – поясняет подруга. – Мы при ней это слово решили не говорить пока.

– Так, на всякий случай: а слово «секс» вы тоже при ней шепотом говорите?

– Нет, это и вслух можно! Что такое «секс» она вообще еще не понимает…

23 марта: Дядя Боря не меняется

Дочь Настя смеется:

– Некоторые вещи даже сейчас не меняются! Вечером смотрим на небо, а там огни мелькают: белые, красные, что-то вспыхивает… ужас, короче… А дядя Боря курит и вздыхает печально:

– А вот это, кажется, миллион долларов взорвался! Эхх…

27 марта: Фразы нового времени

– Россияне бегут, как собака с подбитым хвостом! – сказал на днях с экрана какой-то телеведущий.

Я возмутилась: с поджатым же! С поджатым хвостом. Война – не повод портить старые поговорки.

Спустя пару часов болтала со старой знакомой, которая жаловалась на «нервный жор». Дослушала ее и выдала:

– Да, аппетит часто приходит во время беды!

Что ж… видать, пришло время создавать наши новые поговорки.

Заглавное фото: рисунок Елены Мондер (Facebook-страница Арт-студии «Море»)