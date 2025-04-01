Коли вибухи – не привід для паніки
«Головне – не свистить!»
Коли почались масовані ракетні атаки, одесити жартували:
– Якщо свистить – то шахед. Якщо не свистить – то вже прилетіло.
– Якщо в місті гучно – це або концерт, або ППО.
«Тут люди обідають!»
Одна з найбільш відомих фраз, яка стала мемом. Під час чергової атаки дронів одесит, сидячи в кафе, вигукнув у небо: «Ти шо, офігів? Тут люди обідають!»
Це настільки точно передало місцевий характер, що стало своєрідним народним мемом.
«Чайка – це не шахед!»
Після численних нічних атак і постійного гулу двигунів багато хто почав плутати шум чайок із шахедами. І, відповідно, народився жарт:
– Ти не параноїк, якщо чуєш шахеди. Ти параноїк, якщо бачиш їх у чайках.
– Одесити вже розпізнають шахедів на слух: це не просто безпілотник, а музична колискова перед сном.
– Нічна атака? Ну, значить, буде ранкова кава під новини.
– Чайки Одеси не бояться шахедів. Вони, навпаки, можуть їм пояснити, що летять не туди.
І ще: ви знаєте, що таке «шахедна» або «балістична» сторона? Так от, одесити точно знають!
Ну, а коли прозвучав відбій тривоги, що треба робити?.. І хоча ця фраза з’явилась не в Одесі, у нас її теж дуже люблять:
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Одеска ППО – нова «зірка» соцмереж
А ще користувачі соцмереж створили власний «бренд» одеської ППО – найефективнішої та найшвидшої у світі:
– Тільки в Одесі ППО збиває шахеди швидше, ніж встигають включити сирену.
– Наші хлопці працюють так швидко, що росіяни не встигають анонсувати свої атаки.
– Дрон заходить у повітряний простір Одеси… А далі ви знаєте: хлопок, красивий феєрверк і купа уламків.
Світло, вода та «пригоди» одеситів
«Одесити йдуть на звук генератора, як на джазовий концерт»
Під час блекаутів в центрі Одеси можна було побачити цілі групи людей, які приходили в кафе, тому що там працював генератор. І, звісно, понеслось:
– Що ви на звук оркестру йдете? Це всього-на-всього бензиновий генератор!
– Світло в Одесі з’являється несподівано, як перша любов.
Після багато годинних відключень:
– Електрика повернулась так несподівано, що я чуть не закурив на радощах.
І оскільки, під час тривалих обстрілів більшість одеситів таки залишаються в своїх квартирах, ідея йти в коридор чи ванну «заграла» в дещо іншому світлі:
– Одесит не біжить в укриття. Одесит сидить у ванній, бо там ловить Wi-Fi.
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Одески бабусі – легенди непохитності
«Бабуся з Люстдорфа»
Жінка з передмістя Одеси під час повітряної тривоги вийшла на балкон, щоб подивитись, як там працює наша ППО. І, звісно, народився одеський прикмета:
– Якщо одеська бабуся свариться на шахед – він не долетить.
Одески бабусі стали героями багатьох відео, коли під час обстрілів коментували:
– Тю, та я гірше чула в 90-х!
– Ракета? Що ви мені тут гудите, у мене кіт спить!
– В укриття?.. Та у мене серіал і котлети в духовці!
А коли повідомляли про загрозу, одеські бабусі відповідали:
– Та як я піду, коли у мене серіал на найцікавішому місці?
Одеса і Чорне море: коли гумор – це ще й тролінг ворога
«Чорне море – найкраще ППО»
Після знищення крейсера «Москва» з’явились меми:
– Одеса – місто-герой. Чорне море – теж.
– Чорне море – єдиний водний об’єкт, ефективно працюючий по ворожих цілях.
– Чорне море – найефективніша українська зброя, і воно не потребує обслуговування.
А коли відновилось судноплавство після атак на порти, одесити жартували:
– Росіяни, не плавайте в нашому морі – воно вас не любить.
– Одеса приймає судноплавство, але не всіх.
– Чорне море – не Червоне. Перед окупантами не розступається.
Який висновок можна зробити з вищесказаного? Після початку повномасштабної війни одеський гумор нікуди не зник – він адаптувався, став гострішим і ще більше відображає непохитний дух нашого міста. І ще ніколи не слід забувати про те, що наш неперевершений гумор – це наша непохитна зброя. А жарти – це не просто жарти, а спосіб виживати, підтримувати один одного і навіть тролити ворога.
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