Юморина на военном положении: наше неистребимое оружие

Звучит, конечно, совсем уж из ряда вон, но наша украинская Юморина стартовала с первого дня войны. Под звуки взрывов, вместе со страхом, слезами, тревогой за близких и себя, народ как-то сразу ощутил, что юмор, смех, фраза с перчиком – неистребимое оружие. А еще очень важное лекарство. Проще говоря, без него – никак.

Шо там с кораблем?

Юморина на военном положении стартовала с самых первых дней войны, когда защитник острова Змеиного (Одесская область!) точно прописал дорожную карту русскому военному кораблю, послав его по конкретному адресу.

«Русский военный корабль, иди на…й!»… Эти слова поистине стали народным достоянием. Они появились на плакатах, бордах, баннерах, стали припевом многих новейших военных песен, ее теперь произносят по всему миру. В англоязычных медиа его перевели как «Russian warship, go fuck yourself».

И понеслась по всей стране Юморина на военном положении, пошло-поехало. Мемы, троллинги, плакаты, рисунки, анекдоты. И уже не только тремя русскими буквами посылают украинцы орков куда подальше. Вскоре в разных регионах страны стартовала всеобщая Юморина, когда местные жители стали троллить оккупантов, требуя повторить слова «паляниця», «нісенітниця», «Укрзалізниця» или отдельные фразы – «Укрзалізниця везла паляниці».

«Слушаю Кима – плачу и ржу»

Не матом единым… Короткие видеообращения губернатора Николаевской области Виталия Кима стали символом не только стойкости, но и несокрушимого оптимизма. Чиновник активно выходит на связь в социальных сетях с первых суток войны, сообщая о ситуации в области и о том, как ВСУ и территориальная оборона отражают атаки оккупантов.

«Добрый вечер/утро, ми з України», – так начинается каждый его мини-эфир. Орков Виталий Ким называет просто – «засранцы». «Засранцы опять стреляют», «засранцев постреляли, но несколько разбежались, их ищут», «выходите, мужики. Давайте им наваляем», «орков очень много. Палим, но они лезут и лезут» или «до скорой встречи, давайте засранцев сожжем».

Ежедневную «Юморину от Кима» слушает вся Украина.

«Слушаю Кима – плачу и ржу», – говорит моя знакомая.

Мамины нервы и кошерные ежи

Украинская Юморина на военном положении доказала: источником для шуток, пусть и со слезами на глазах, под вой воздушной тревоги, звуки взрывов, может сейчас стать все происходящее.

Юмор – это «самолекарство», потому что врага нужно не только истреблять, но и жестко высмеивать, это «правильная реакция», помогающая жить в наше страшное время.

И вот уже посыпались все новые и новые мемы «на все случаи жизни» и все происходящие события. Одесса интересуется на новом борде у корабля орков, дошел ли он, куда его послали, убедительно просит не «делать маме нервы», рассказывает, что будет, «если маму кто-то тронет», предлагает оккупантам бесплатные памперсы и поясняет, что означает чисто одесское «еле-еле поц». Даже противотанковые ежи «заговорили» в Одессе на юморном языке – и с конкретным посылом, и с надписью «кошерные» (от евреев Одессы).

А одесский архитектор Николай Чепелев создает образ нового Дюка – с автоматом в одной руке, с пальцем, согнутым в режиме «факи» – в другой.

Ромы из села Любимовка в Херсонской области, которые умудрились похитить танк орков, были названы «цыганскими батальонами». Конотопские ведьмы, предупредившие орков, «що їм вже пороблено», стали героями очередных юморинных картинок, мемов и потрясающих видео.

Наше «биологическое» оружие

После заявления орков об украинских голубях-убийцах в смысле «биологического оружия», наша Юморина на военном положении просто вздрогнула от хохота. Начался ее новый этап. И здесь уже, пожалуй, и не перечислишь всех смехоновостей. Одесский общественник Анатолий Кавун по этому поводу отозвался так:

«Боевые рапаны? Отряды спецподразделения мидия? Крайне опасный партизанский отряд креветок? Чайки камикадзе? Радиоактивные крабы убийцы? Гигантские камбалы? Осетры с кассетной взрывной икрой? Дельфины с прожигающим сталь ультразвуком? Кстати, на подходе самонаводящийся летающие нейромедузы… они выедают мозг и поселяются в нем…». Еще и предупреждает на всякий случай, что «наши биологи и лаборатории… уже давно вывели инопланетян…».

Наше истинно «биологическое оружие» – это способность шутить сквозь ужас, слезы и тревогу.

Ибо сказано на одесском рекламном (да, и реклама теперь стала военно-юморинной): «Не возжелай страны ближнего своего, и свободы его, и сала его и Крыма его – и не застрянут у тебя в ж… вилы его!»

Фото – из открытых источников и редакции Одесской жизни»