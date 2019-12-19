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Новости Одессы и Одесской области

Цена на газ: как одесситы будут платить в декабре и по новой программе от Нафтогаза

Цена на газ: как одесситы будут платить в декабре и по новой программе от Нафтогаза

В декабре цена на голубое топливо для потребителей стала меньше, чем в ноябре. Стоимость снизилась более, чем на 700 гривен. Кроме того, с января 2020 года, правительство установило фиксированную стоимость на потребление природного газа, чтобы она не менялась каждый месяц, как сейчас. Предполагается, что все потребители автоматически будут переведены на оплату по фиксированной цене, а тем, кто хочет платить за газ по рыночной цене, необходимо об этом уведомить компанию «Одессагаз— Поставка» и до 20 декабря подать заявление.

Стоимость газа в декабре

Сейчас потребители голубого топлива оплачивают газ по рыночной цене. В свою очередь, розничные цены на природный газ для населения отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также на цену в регионе влияет надбавка, которую облгазы устанавливают самостоятельно.

Так, в компании «Одессагаз-Поставка» сообщили, что розничная цена природного газа на декабрь для одесского региона будет на уровне 5891,88 гривен за 1000 кубометров. Это на 765 гривен меньше, чем в октябре (было — 6657,32 гривен за 1000 кубометров).

Гарантированная цена до апреля

Кабинет Министров Украины разработал программу «Гарантированной цены на газ», которая будет действовать следующие 4 месяца (с января до апреля 2020 включительно). Об этом идет речь в Постановление «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» № 1000 от 27 ноября 2019 года.

Предложенная «страховая» цена установлена на уровне 6600 гривен за кубометр с НДС. При этом газовщики поясняют, что в эту цену не входит тариф на услуги распределения и транспортировки газа, а также торговая надбавка поставщика.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в среднем тариф со страховой ценой будет составлять 8 гривен за кубометр (на 7% ниже прошлогодней).

Данным предложением могут воспользоваться все категории бытовых потребителей, в том числе льготники, субсидианты, а также религиозные организации.

Потребителю надо сделать выбор

Чтобы оплачивать поставки газа по так называемой «страховой» цене потребителям ничего не придется делать. В компании «Одессагаз — Поставка» пояснили:

— С 1 января 2020 года всех потребителей автоматически переведут на этот тариф, который не будет меняться до конца отопительного сезона.

При этом программа добровольная и каждый потребитель может отказаться от нее, оплачивая газ как и раньше – по рыночной цене. Какой она будет в ближайшие месяцы, мы не можем знать, поскольку цену в «Нафтогазе» устанавливают каждый месяц в зависимости от стоимости голубого топлива на мировом рынке.

Те, кто не желают платить за полученный газ по фиксированной цене, имеют возможность до 20 декабря 2019 обратиться в компанию «Одессагаз — Поставка» с письменным заявлением о переходе на ежемесячные рыночные цены. Для таких потребителей цена на природный газ будет определяться ежемесячно в зависимости от цены продажи НАК «Нафтогаз Украины» природного газа поставщикам. То есть, в таком порядке, как мы платим сейчас.

Если рыночная цена в январе будет ниже, чем «страховая», потребитель не сможет от нее отказаться, и наоборот. У потребителя не будут возможности вернуться к механизму «гарантированной цены», если от него отказаться. Потребителям предлагается выбор: либо зафиксировать цену, либо довериться рынку.

Фото: 112.ua

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Галина Полищук
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