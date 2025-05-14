Об этом предупреждает потребителей компания «Одессагаз».

Как сообщается, в связи с проведением работ на газопроводе среднего давления по адресу ул. Балковская, 126, на период выполнения работ с 8:30 до 18:00 15 мая временно будет отключено газоснабжение потребителей по следующим адресам:

ул. 4-я Заводская, 2;

ул. 5-я Заводская: 20, 21, 231б;

ул. Балковская: 126, 126а, 128, 130, 130а;

ул. В. Стуса: 2/1, 2б, 2б/1а, 2д, 10;

ул. М. Вороного: 3, 11а, 13а, 13, 18, 18а;

ул. Г. Гамова, 3;

ул. Дальницкая, 53;

ул. Желябова: 1, 3, 4, 4/1, 4а, 4в;

ул. Заньковецкой: 7, 7/3, 7/7, 7/9, 9, 19;

ул. Литовская, 20;

ул. Мельницкая: 3, 13, 29б, 31;

ул. Онежская: 3, 5, 28, 30, 32, 34;

ул. Строганова, 35;

ул. Фабричная, 1;

Алексеевская площадь, 15а/2.

«Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временные неудобства», – отмечается в сообщении.

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