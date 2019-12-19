Реконструкция Софиевской: новые остановочные комплексы и еще один «открытый» квартал

Одесситы уже привыкли к тому, что Софиевская стала «закрытой» территорией: ее реконструкция длится еще с начала весны.

Между тем, она продвигается, и теперь еще один квартал старой улицы открыт для продвижения авто: на участке от Торговой до Конной. Таким образом, уже два квартала Софиевской (первый — от Преображенской до Торговой) ожили и заметно преобразились.

Несмотря на то, что до появления здесь трамваев еще достаточно далеко, на преобразованной улице, вернее, ее участках, уже устанавливаются новые остановочные трамвайные комплексы. Они только-только стали устанавливаться, еще не полностью «готовы», но уже можно увидеть, как они будут выглядеть, когда одесские трамваи, наконец, начнут курсировать по Софиевской.

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