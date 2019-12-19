fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Реконструкция Софиевской: новые остановочные комплексы и еще один «открытый» квартал

Реконструкция Софиевской: новые остановочные комплексы и еще один «открытый» квартал

Одесситы уже привыкли к тому, что Софиевская стала «закрытой» территорией: ее реконструкция длится еще с начала весны.

Между тем, она продвигается, и теперь еще один квартал старой улицы открыт для продвижения авто: на участке от Торговой до Конной. Таким образом, уже два квартала Софиевской (первый — от Преображенской до Торговой) ожили и заметно преобразились.

Несмотря на то, что до появления здесь трамваев еще достаточно далеко, на преобразованной улице, вернее, ее участках, уже устанавливаются новые  остановочные трамвайные комплексы. Они только-только стали устанавливаться, еще не полностью «готовы», но уже можно увидеть, как они будут выглядеть, когда одесские трамваи, наконец, начнут курсировать по Софиевской.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить