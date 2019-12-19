Продажа легендарного яхт-клуба в Одессе: дату аукциона перенесли

Основанный еще в позапрошлом веке Черноморский яхт-клуб выставлен на электронные торги ProZorro. Аукцион был запланирован на 3 января 2020 года, однако его перенесли на неизвестную дату.

Речь об этом идет в приказе регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, яхт-клуб выставлен на продажу за 6 млн. 43 тыс. грн, что по нынешнему курсу равняется 223 тыс. 820 евро. Правда, покупатель обязан выплатить еще и кредиторскую задолженность предприятия в 800 тыс. грн. Таким образом, новый владелец может получить почти три гектара земли на одесском побережье меньше, чем за 300 тыс. евро.

Яхт-клуб находится на балансе Администрации морских портов Украины, которая продает непрофильные и убыточные активы. Но Черноморский яхт-клуб приносил небольшой доход, а на его территории базируется больше десятка различных организаций: детские спортивные школы, ассоциации парусного спорта, яхтенные школы для взрослых.

Яхтсмены переживают, что если объект будет продан, то и всем им придется “сушить весла”. “Будет ли новый хозяин думать о сохранении Черноморского яхт-клуба или опять многоэтажка или коттеджи за высоким забором!? Особенно в последние годы, в течение всего сезона, можно было наблюдать массу белых парусов, это наши с вами дети тренировались и соревновались в регатах, овладевая мастерством хождения под парусом. В Одессу стали приезжать спортсмены со всех уголков Украины продемонстрировать свое умение и наработать морской опыт. Морской, ведь на сегодня это практически единственная спортивная база на море в Украине!”, – сетует мастер спорта, яхтенный капитан Сергей Киселев.

Черноморский яхт-клуб был основан в 1875 году.

Фото: Сергей Киселев

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