fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Продажа легендарного яхт-клуба в Одессе: дату аукциона перенесли

Продажа легендарного яхт-клуба в Одессе: дату аукциона перенесли

Основанный еще в позапрошлом веке Черноморский яхт-клуб выставлен на электронные торги ProZorro. Аукцион был запланирован на 3 января 2020 года, однако его перенесли на неизвестную дату.

Речь об этом идет в приказе регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, яхт-клуб выставлен на продажу за 6 млн. 43 тыс. грн, что по нынешнему курсу равняется 223 тыс. 820 евро. Правда, покупатель обязан выплатить еще и кредиторскую задолженность предприятия в 800 тыс. грн. Таким образом, новый владелец может получить почти три гектара земли на одесском побережье меньше, чем за 300 тыс. евро.

Яхт-клуб находится на балансе Администрации морских портов Украины, которая продает непрофильные и убыточные активы. Но Черноморский яхт-клуб приносил небольшой доход, а на его территории базируется больше десятка различных организаций: детские спортивные школы, ассоциации парусного спорта, яхтенные школы для взрослых.

Яхтсмены переживают, что если объект будет продан, то и всем им придется “сушить весла”. “Будет ли новый хозяин думать о сохранении Черноморского яхт-клуба или опять многоэтажка или коттеджи за высоким забором!? Особенно в последние годы, в течение всего сезона, можно было наблюдать массу белых парусов, это наши с вами дети тренировались и соревновались в регатах, овладевая мастерством хождения под парусом. В Одессу стали приезжать спортсмены со всех уголков Украины продемонстрировать свое умение и наработать морской опыт. Морской, ведь на сегодня это практически единственная спортивная база на море в Украине!”, – сетует мастер спорта, яхтенный капитан Сергей Киселев.

Черноморский яхт-клуб был основан в 1875 году.

Фото: Сергей Киселев

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить