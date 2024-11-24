Такие разные «Маргариты»: выбираем лучшую пиццу в Одессе (видео)

Блэкауты и плохая погода… Поэтому мы подготовили для вас кое-что особенное: тест-драйв пиццы популярных одесских доставок. Конечно, у каждого из нас свой вкус, но мы решили сравнить не только субъективные, но и объективные параметры. Прямо в редакции нашего издания мы проверили качество упаковки, время доставки, диаметр, вес и, конечно, вкус популярного блюда. Также нам было интересно, насколько будут отличаться пицца на картинке и реальная.
В Одессе есть десятки заведений, где продают и доставляют пиццу. Ее готовят на разный манер: сицилийскую, неаполитанскую, римскую, с творожными бортиками.
Для сравнения мы выбрали пять классических «Маргарит» из таких доставок: «Dominos», «Вилки-Палки», «Pizza.od.ua», «Ris» и «Resto-Presto».
Важно! Данный материал не является рекламным – пиццы покупались на деньги редакции. Все оценки вкуса – исключительно собственное мнение автора.
«Маргарита» – настоящая королева среди пицц!
Существует легенда, что каноническая пицца «Маргарита» была создана в 1899 году в честь королевы Маргариты Савойской, которая должна была посетить королевский дворец Каподимонте в Неаполе. Повар создал блюдо в цветах национального флага: белый – сыр, красный – томаты, зеленый – базилик.
Итальянские гастроисторики ставят под сомнение эту историю и говорят, что она была придумана гениями-маркетологами. Впрочем, единственное, с чем исследователи не спорят, это с ингредиентами, которые стали классическими.
Пицца – одно из самых популярных блюд мира. Такому успеху она обязана переехавшим в США беженцам из Италии
В Одессе первую пиццу начали готовить в конце июля 1984 года. Кафе, куда стояли огромные очереди, было расположено на Тираспольской площади, в историческом здании, которого сейчас, к сожалению, уже не существует. Тогдашняя пицца походила на ватрушку – небольшая по размеру и рыхлая. Но по воспоминаниям тех, кто ее пробовал, – невероятно вкусная. Впрочем, тогда ее не с чем было сравнить.
«Маргарита» №1: быстрая и питательная
Пицца от «Dominos»
Заказ и доставка. Заказ на сайте удобный – есть возможность выбрать четыре диаметра: стандартную, большую, экстра-большую и самую большую. Однако, к сожалению, непонятно, какой именно диаметр мы получим, ведь указан только вес. Но эту информацию можно уточнить у диспетчера. Также можно заказать дополнительные ингредиенты и произвести бесплатную замену двух составляющих. А еще вам предложат отрегулировать толщину коржа и начинку бортика.
«Маргариту» привезли через 30 минут (забегая наперед, это была самая быстрая доставка).
Упаковка. Пицца упакована в обычную картонную коробку. В комплекте к блюду – только салфетки, но хорошего качества. Пицца приехала горячая, но она очень быстро остывает из-за того, что на коробке нет слоя фольги и даже простой бумажной подложки под блюдо.
Ожидания и реальность. Перед тем как попробовать пиццу, мы проверили ее вес и диаметр. Заявленный вес стандартной на тонком корже пиццы – 378 грамм. Впрочем, на сайте предупреждают, что вес может изменяться из-за обезвоживания продукта. Но вес пиццы оказался почти 400 граммов, что даже немного больше, чем заявлено.
Диаметр пиццы – 28 сантиметров. Но, к сожалению, мы не поняли, этого достаточно или нет.
Как на вкус? Корж тонкий и хорошо пропеченный и даже более поджаренный, чем на фотографии на сайте. В составе заявлены соус и моцарелла. У пиццы выраженный вкус, достаточно сыра, но, на мой взгляд, она слишком жирная и томатная. К сожалению, в стандартном варианте мы не найдем одного из главных ингредиентов «Маргариты» – базилика. Надеемся, что он растворился где-нибудь в соусе.
Цена: 245 грн.
Оценка: Питательная, но вкус не выдающийся. Твердая четверка.
«Маргарита» №2: похудевшая красавица
Пицца от «Вилки-Палки»
Заказ и доставка. Пиццу заказывали по телефону, чтобы не регистрироваться на сайте. К пицце можно выбрать один из четырех бесплатных соусов и убрать базилик.
Заказ приехал в указанное время – 50 минут.
Упаковка. Первое, что бросается в глаза – качественная упаковка и «сервировка». В пакет на двоих нам положили две жевательные резинки, влажные и сухие салфетки, зубочистки, ложечку для соуса и сам соус. Коробка с пиццей заклеена специальной лентой, поэтому вы видите, что она не открывалась во время «путешествия». Внутри коробка оказалась с милым рисунком, что, согласитесь, поднимает настроение в наше непростое время.
На первый взгляд «Маргарита» выглядит неплохо – здесь есть бортики и, по характерным подпалинам на тесте, мы видим, что она выпекалась в печи.
Ожидания и реальность. Заявленный вес пиццы – 480 грамм, но на наших весах она весила 393 грамма.
Как на вкус? В составе заявлен томатный соус, базилик, а также моцарелла и пармезан. Основа пиццы – довольно тонкий и хорошо пропеченный корж. Во вкусе чувствуется немного пармезана – при запекании он добавил плотности корочке, да и базилик также присутствует.
Цена пиццы – 245 гривен, но минимальный заказ для бесплатной доставки – 300 гривен. Так что нам пришлось кое-что дозаказать, чтобы уложиться в сумму.
Оценка: за эту пиццу можно смело ставить четверку с большим плюсом. До пятерки она не дотянула из-за недовеса почти в 100 граммов, а это слишком много для разрешенной погрешности.
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«Маргарита» №3: сочная пицца-улитка
Пицца от «Pizza.od.ua»
Заказ и доставка. Это пицца-улитка, потому что мы ждали ее полтора часа вместо заявленных 45-60 минут! Имейте в виду, что сумма минимального заказа должна составлять 250 гривен.
Упаковка – самая простая: коробка без маркировки, перевязанная жгутиком. Никаких салфеток и жвачек. В то же время это самая дешевая пицца из протестированных нами.
Ожидания и реальность. Первый параметр – диаметр. На сайте можно выбрать 25, 30, 35 сантиметров. Мы остановились на стандартном – 30 сантиметров.
Вес пиццы должен быть 580 граммов, плюс-минус 50 граммов. По факту – 516 граммов. Значит, чего-то немного не доложили. Интересно, теста или все-таки начинки? А вот заявленный диаметр – 30 сантиметров, соответствует действительности.
Как на вкус? Внешне пицца смотрится неплохо. Корж снаружи выглядит пропеченным. Но, к сожалению, по факту он оказался не таким тонким, как казалось. Но помидоры придают ему сочности.
Цена: 180 гривен.
Оценка: 4 балла с минусом, за очень медленную доставку.
«Маргарита» №4: похудела и немножко резиновая
Пицца «Rіs»
Заказ и доставка. Пицца приехала вовремя.
Упаковка. Коробка симпатичная, а вот с салфетками и дополнительными приятными мелочами здесь не очень заморочились. Минимальная сумма заказа – 200 гривен, так что мы еще дозаказали соус. Его положили внутрь коробки.
Ожидания и реальность. Заявленный вес этой «Маргариты» – 380 граммов, но при проверке оказалось, что она немного похудела – до 311 граммов. Объем талии зачеркнут, диаметр составил 28 сантиметров.
Как на вкус? На вкус пицца оказалась такой же диетической, как и с виду – соус, а-ля томатная паста, экономное количество сыра и никакого базилика. Впрочем, нам его здесь никто не обещал.
Корж пиццы тонкий, но недопеченный, поэтому на вкус он просто резиновый.
Оценка: три балла. Очень посредственная пицца, надеемся, что другие блюда этой доставки – лучше.
«Маргарита» №5: угощает конфетами
Пицца от «Resto-Presto»
Заказ и доставка. Заказ привезли в указанное время. Минимальный заказ – 200 гривен. Соус в пиццу добавляют бесплатно, поэтому к заказу пришлось добавить еще лимонад.
Упаковка модная и яркая. В пакетике с салфетками мы обнаружили две ментоловые конфеты и зубочистки.
Ожидания и реальность. Диаметр этой «Маргариты» соответствует стандарту в 30 сантиметров. Заявленный вес на сайте – 520 грамм, фактический – 497 грамм, что является допустимой нормой. Внешне пицца выглядит неплохо, конечно, не так, как на профессиональной фотосессии для сайта, но с определенным шармом.
Как на вкус? Во вкусе чувствуется присутствие сушеного орегано, который указан на сайте.
Цена: 190 гривен.
Оценка: 5 баллов и крошечный минус за использование орегано. Но все равно, эта пицца на наш взгляд оптимальная по параметрам цена – качество.
Общее впечатление
Итак, мы попробовали и сравнили пять «Маргарит» от одесских служб доставки. Главное, что удивило, это отсутствие во многих одесских «Маргаритах» базилика. Может, кто-то знает, почему так?
Общие итоги таковы:
- самая быстрая и жирная «Маргарита» от доставки «Dominos». А еще здесь очень качественные салфетки и в то же время под пиццу не положили подложку;
- рекорд медленности в доставке «Pizza.od.ua». К сожалению, качество блюда тоже не на высоте;
- лучшая упаковка у пиццы от «Вилки-Палки». Также эта пицца очень сочная. Но большой минус ставим за значительно меньший вес, чем это допустимо;
- «Маргарита» от «Resto-Presto» оказалась самой оптимальной по соотношению цена – качество и с хорошей упаковкой.
На что нужно обратить внимание при заказе
- Обязательно перед заказом прочтите правила доставки, особенно, если вы делаете это нечасто. Во всех доставках сумма минималки разная и зависит от района, где вы находитесь.
- Все доставки предлагают дополнительные ингредиенты или возможность заменить их или вообще исключить. Также дополнительно можно заказать соусы, салаты, закуски, напитки. Практически в каждой доставке есть акции, спецпредложения и бонусы. Их лучше отслеживать в мобильных приложениях, которые есть у большинства из доставок.
- Не забудьте о чаевых. Это, конечно, не обязательный пункт, но поверьте, курьеры стараются, чтобы вы получили вашу пиццу горячей и вовремя.
Рынок доставки пиццы в Одессе постоянно расширяется, так что мы и дальше будем проводить тест-драйвы. Приятного аппетита!
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