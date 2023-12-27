Быть полезными в новой громаде: как переселенцы из Луганщины стали волонтерами на Балтщине

Там осталась довоенная жизнь

Они оставляли Лисичанск, а вместе с ним родных, друзей, два добротных дома, работу и часть своей счастливой жизни. Все это уже там, в прошлом.

Сегодня Мария с сожалением рассказывает, что ее мама в почтенном возрасте не захотела покидать родной город и менять жизненный уклад, и осталась в Лисичанске.

Начинали с нуля

На новом месте, в Одессе, пришлось начинать все с нуля. Трое маленьких детей, съемная квартира и катастрофическая нехватка средств. Дмитрий с партнером организовали частное предприятие по установке котлов. Так он пытался обеспечить семью.

А Мария продавала детские вещи на базаре. Со временем она закончила курсы менеджеров, устроилась по специальности и в конце концов стала главным менеджером по продаже ювелирных украшений. Когда началось полномасштабное вторжение России, женщина прекратила коммерческую деятельность. И вскоре Шевченко снова собрались в дорогу…

Из Одессы — на Балтщину

Семья поселилась в селе Казацкое Балтской громады — в доме знакомой, которая выехала в Нидерланды. Дмитрий позаботился о том, чтобы им было уютно и комфортно в сельском доме, обустроив его по всем требованиям.

Двое младших детей ходили в сельскую школу, которая им очень понравилась. А с тех пор как школу закрыли, ездят в учебное заведение в городе Балта.

— Обжившись в селе, мы с Дмитрием начали размышлять. Младшие дети подросли, старший сын в рядах ВСУ, а мы что, сидеть будем? А после встречи с волонтерами, которые привезли нам гуманитарную помощь с продуктами питания, тоже захотели помогать таким, как и мы, переселенцам. И волонтеры приняли нас в свою когорту, — рассказывает Мария.

Новые хлопоты в новой громаде

Сегодня супруги Шевченко сотрудничают с благотворительными организациями «Добрий самарянин», «Нове життя».

— Волонтерскую деятельность поддерживают церкви, где волонтерство, помощь — не пустые слова. Балта — это город, который ориентирован на волонтеров. Здесь живут неравнодушные люди. Кроме всего, я искренне благодарна семье жительницы Балты Евгении Полянской, которая оказывает большую помощь в волонтерстве, — рассказывает Мария.

Пеленки, инвалидные коляски, памперсы, продукты питания — таков перечень хлопот семьи Шевченко сегодня. Как только возникает потребность, они нанимают авто и едут в Одессу за необходимыми вещами, чтобы потом раздать их переселенцам. Они стремятся оказывать помощь тем, кто в этом нуждается, не ожидая благодарности.

Дмитрий и Мария Шевченко познакомились с переселенцами Балтской громады и вместе создали группу внутренне перемещенных лиц в Вайбере, где общаются, обмениваются полезной информацией.

— Нам нравится помогать людям. Я доволен, что являюсь частью волонтерской команды. Ведь волонтеры работают не за деньги, а за идею, — делится Дмитрий.

Дмитрий возглавляет общественную организацию «Новое начало», которая занимается нарко— и алкозависимыми. Он создал реабилитационный центр, в котором сегодня проживают трое переселенцев из Донецка, вернувшихся к здоровому образу жизни. Мужчины зарабатывают на проживание трудом: помогают местным по хозяйству, разгружают и загружают гуманитарную помощь и прочее.

Главное — сплотиться и помогать

Месяц назад Балтский городской совет создал Совет по вопросам внутренне перемещенных лиц. А в начале декабря утвержден его состав. Председателем же избрали Марию Шевченко.

— Волонтеры и властные структуры с первых дней войны оказывают поддержку ВПЛ, обеспечивая основные потребности. Но не везде переселенцы рассматривались как ресурс развития громады. Балта пришла к этому. Думаю, что с созданием Совета вопрос социальной интеграции переселенцев в жизнь громады будет оставаться в поле зрения органов местного самоуправления. Мы будем больше общаться, заявлять о своих потребностях, вносить свои идеи, активнее участвовать в жизни громады. А власть будет знать из первых уст о наших потребностях, — убеждена Мария.

У нее много планов, интересных идей, среди которых сплочение переселенцев, помощь общественным организациям, которые занимаются людьми с инвалидностью и переселенцами, помощь военным.

— Мы искали, чем бы могли быть полезными для общины, которая нас приютила, предложили плести сетки для ВСУ. И уже на прошлой неделе начали эту работу вместе с членами Балтской общественной организации лиц с инвалидностью, которую возглавляет Надежда Ленц.

Среди людей, которые эвакуировались из пострадавших от войны регионов, — 188 детей. Мария рассказала о том, что хочет, чтобы каждый ребенок почувствовал уют Рождества. Они с Дмитрием нашли спонсоров, которые приобрели для детворы подарки.

Первый праздничный утренник уже состоялся. В нем приняли участие дети от шести до двенадцати лет. Еще несколько праздничных событий ожидают детей в церквях города и в кинотеатре «Родина».

Благодарны за приют, но хочется домой

— От Лисичанска мы уже немного отвыкли. А дети выросли в Одессе и очень полюбили этот город. И в Одессе, и на Балтщине у нас есть друзья и хорошие знакомые. Мы думали, что в Балту едем только на весну-лето, но война затянулась, и мы остались в Казацком. Сажали огород. Я люблю выращивать разные культуры, люблю экспериментировать, готовить. И люблю людей. Мы благодарны всем за приют. Нам здесь хорошо. Но я очень скучаю по старенькой маме, с которой нет даже телефонной связи. А муж — по нашему родному городу — Лисичанску. Он говорит, что как только закончится война, мы поблагодарим за приют Балтщину и поедем домой — налаживать новую жизнь на старом месте, — делится сокровенным Мария Шевченко.

Сколько переселенцев в Балтской громаде

По официальным данным Балтского городского совета, с начала полномасштабного вторжения Балтская громада приняла 2378 внутренне перемещенных лиц, в том числе 606 детей, и 31 человека с инвалидностью (из них 3 ребенка).

В дошкольных учебных заведениях обучается 48 детей ВПЛ.

В учреждениях общего среднего образования — 93. Остальные учатся дистанционно.

Внутренне перемещенные лица размещены преимущественно в частном секторе, поскольку люди ехали к родственникам или знакомым.

Работает программа «Прихисток», по которой, с помощью Общества Красного Креста, выплачивается компенсация владельцам домовладений, которые временно разместили ВПЛ. Ее получали около 150 владельцев домовладений. На сегодня — 69 владельцев.

Сейчас поток ВПЛ значительно уменьшился. Так, за ноябрь и начало декабря прибыло 24 человека.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.