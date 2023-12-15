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Опрос для ВПО в Ренийской и Балтской громадах: расскажите о проблемах, с которыми столкнулись

Опрос для ВПО в Ренийской и Балтской громадах: расскажите о проблемах, с которыми столкнулись

Издание «Одесская жизнь» начинает новый проект и предлагает жителям Ренийской и Балтской громад, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, принять участие в опросе.

Целью опроса является выявление основных потребностей и проблем, с которыми вы столкнулись во время проживания в принимающей громаде. В анкете — всего семь вопросов, и она полностью анонимная.

По результатам анкеты будет проведено обсуждение на круглом столе с участием представителей местной власти по улучшению доступности и качества услуг для вас как новых жителей общины.

Опрос является анонимным, но просим вас указать свой возраст, пол и вид населенного пункта, в котором сейчас живете. Полученные данные будут использованы только в обобщенном виде.

Материалы будут печататься на страницах газеты и размещаться на сайте и в соцсетях «Одесской жизни».

Ссылка на анкеты

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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