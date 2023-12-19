Одесскому мифу не избежать изменений: как теперь видят свой город одесситы

Какие мифы об Одессе мы знаем и как их изменила война

Наверное, наиболее интересная тема – одесские мифы, полагает социолог Виктория Баласанян, проводившая опрос на эту тему среди одесситов.

Социологи условно выделили пять групп мифов одесского колорита:

«Одесса-мама» – одесские дворики, Привоз и тому подобное;

миф бандитской Одессы;

курортный и туристический город;

культурный город;

миф об «особенности» Одессы.

— Миф о том, что Одесса «отдельное государство», сейчас вызывает скорее негатив, — отмечает социолог. – Сегодня он ассоциируется с сепаратизмом.

В результате, представление жителей города об Одессе сейчас сформировалось следующее: это город украинский, европейский, туристический, креативный и предприимчивый, центр юмора. Основная фишка — мультикультурность.

— Работая над эссе о мифе Одессы, мы должны были сформулировать то, что имеем сейчас, и над чем надо работать, — рассказывает историк и краевед Александр Бабич. – Как трансформировать миф, чтобы Одесса могла им гордиться?

— В Украине немного городов с настолько мощным мифом как Одесса. И определенные его элементы, как гиря, висят у нас на ногах, — считает соавтор Бабича философ Оксана Довгополова. — Это образ русскоговорящего города, который из-за этого имеет какую-то пророссийскую направленность. И этот миф нам мешает.

Есть желание избавиться и от мифа об «особенности» Одессы.

— С февраля 2022 года Одесса находилась очень близко к линии фронта. И это привело к переоценке соседей. Раньше бытовало мнение, что Одесса – «пуп земли», — полагает Оксана. — А что такое Николаев, Херсон — мы не очень-то видим, Сейчас же в Одессе происходит переопределение формирования пространства, очень мощная солидарность с соседями.

Трансформируется смысл и понятия «Одесса-мама».

— Это часть бандитского мифа — бандитский тандем с «Ростов-папа», — рассказывает философ.- А сегодня появляются анекдоты о «Николаеве-папе» — защитнике. И «Одесса-мама» выступает здесь совсем в другом образе.

Морские ворота, «локация горя» и город-предприниматель

Одна из базовых составляющих одесского мифа – зерновая торговля. И когда в прошлом году порт замолчал, для одесситов, по словам Оксаны, это стало общегородской трагедией. А когда начал работать зерновой коридор – многие плакали от счастья. Так зерновая торговля, как часть одесской идентичности, вновь вышла на первый план.

— Если раньше термин «Большая Одесса» включал в себя туристическую локацию — условно, от Коблево до Затоки, то сейчас она расширилась от Херсона до Измаила и Рени. Ведь именно эти города и порты ассоциируются с экспортом хлеба. А это — налоги, прибыль, которую он дает Украине, — говорит Александр Бабич. – А еще эта локация связана с общим горем — потому что бомбят именно там, где идет экспорт хлеба.

С начала полномасштабного вторжения РФ Одесса утратила 300 000 жителей. Сейчас их компенсировали порядка 270 000 людей, приехавших сюда из Николаева, Херсона, Мариуполя. И большинство из них, скорее всего, здесь останутся.

Одесса всегда была готова принимать людей, которые приезжали сюда на протяжении более чем 200 лет со всего мира.

— Одесса, Одесская область — это ворота между цивилизациями, — убеждена Оксана Довгополова. — Люди приезжают сюда, чтобы работать. Так был создан образ города предпринимателей. И именно он должен стать самым мощным элементом одесского мифа.