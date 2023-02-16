Где и как в Одессе получить гуманитарную помощь от благотворительных фондов

Война — самое тяжкое испытание, которое выпало на долю украинского народа. Отсутствие нормальных условий для жизни, холод, голод, страх — чтобы пережить все это, нужно иметь огромное мужество. Как и где получить помощь в это тяжелое время, когда все ресурсы нацелены на фронт и поддержку ВСУ?

Благотворительный фонд «Дорога к дому»

Вынужденные переселенцы и беженцы могут обратиться в Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому», который с начала войны предоставляет временное жилье и питание в течение месяца.

Также у фонда есть уникальная локация, где до войны предоставляли убежище и оказывали помощь женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия. Сейчас там проживают не только пострадавшие от домашнего насилия женщины, но и матери-одиночки, ВПО и жертвы насилия, связанного с войной.

Кроме прочего, сотрудники Фонда активно оказывают гуманитарную помощь жителям городов, наиболее пострадавших от обстрелов, готовят для ВСУ обеды, проводят семинары и лекции, оказывают информационную и психологическую и социальную поддержку украинцам, находящимся за границей.

Контакты благотворительного фонда. Лучше писать сообщения в Вайбер:

Адрес фонда: улица Софиевская, 10.

По вопросам жилья: (063) 904-00-22, — Инна;

Эвакуация из Николаева и Очакова в Одессу: (063) 213-12-85, — Валерия;

Трансфер в Молдову: (063) 448-20-38, — Ксения.

Благотворительный фонд«Тримай»

Каждое воскресенье в 13:00 в парке Шевченко, на 2-м этаже с главного входа на стадионе «Черноморец», БФ «Тримай» устраивает День поддержки переселенцев.

Волонтеры фонда проводят благотворительные ярмарки, выставки, концерты, игры и творческие мастер-классы на любой вкус и возраст.

У вынужденных переселенцев есть возможность получить продуктовый набор. Для этого необходимо предъявить справку, подтверждающую статус ВПЛ, и зарегистрироваться через форму в телеграм-канале «7:40». Детям дают краски, ручки, комиксы, игрушки, угощают сладостями.

Горожане могут проявить инициативу и поучаствовать в сборе продуктов питания, игрушек и книг для детей, теплых вещей, пауэрбанков и термобелья для наших воинов, корма для животных. Также сотрудники БФ «Тримай» часто выезжают с гуманитарной помощью в наиболее пострадавшие города: Херсон, Николаев, Харьков.

Благотворительный фонд «Добрый самарянин»

С первых дней войны в Одессе фонд «Добрый самарянин» оказывает помощь населению. Открыт социальный хаб «Резиденция добра», где можно работать и проводить разнообразные ивенты.

Собирают для многодетных семей генераторы, фонарики, теплые вещи и пищевые наборы. Ездят по селам, разво¬зят гуманитарную помощь. Вместе с партнерами из разных стран помогают ВСУ.

Адрес: сквер Георгия Гамова, 3, с 10:00 до 18:00.

Международный благотворительный фонд «Каритас Украина»

Пострадавшим от войны также помогает МБФ «Каритас Украина», который предоставляет продуктовые и гигиенические наборы, психологические и юридические консультации, финансовые гранты для переселенцев.

В этой организации можно взять в безвозмездную аренду реабилитационное оборудование — костыли, колесные кресла, роляторы, ходунки, противопролежневые матрасы.

Получить эти средства, а также пеленки, гели и перчатки для мытья, урологические прокладки могут те, кто эвакуировался в Одессу, и местные одинокие пожилые люди.

Адрес: улица Южная, 40/1

Телефон для справок:

(050) 477-30-10 — с 9:30 до 16:00;

0(800) 336-734 — горячая линия.

Благотворительный фонд «Корпорация Монстров»

То, что делает фонд «Корпорация Монстров» во главе с Екатериной Ножевниковой и в каких масштабах, — сложно описать в нескольких абзацах.

За время существования благотворительной организации десятки тысяч нуждающихся людей получили помощь.

По всей стране едут грузы с медициной, продуктами питания, генераторами и дронами. Сейчас их приоритет — это обеспечение фронта, но о жителях города никто не забывает.

Фонд «Корпорация монстров» оказывает продуктовую помощь, прежде всего пожилым одиноким людям, а также матерям-одиночкам. Выдача продуктов происходит только при регистрации, по номеру телефона (099) 745-94-08.

Городские центры помощи переселенцам и малообеспеченным одесситам

Приморский район. ул. Ришельевская, 18 (вход с ул. Жуковского), с 9.00 до 17.00. Телефон: (098) 984-78-57.

Киевский район. Люстдорфская дорога, 33, с 9.00 до 17.00. Телефон: (048) 765-07-87.

Малиновский район. сквер Гамова, 3а, с 9.00 до 17.00. Телефон: (048) 796-27-49.

Суворовский район. ул. Махачкалинская, 4, с 9.00 до 17.00. Телефон: (048) 763-03-18.

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