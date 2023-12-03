День людей з інвалідністю: хто та навіщо його заснував

Сьогодні, 3 грудня, світ відзначає Міжнародний день людей із інвалідністю. Його було проголошено на 47-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй (ООН) у 1992 році. Його мета – захист прав інвалідів (а якщо бути зовсім толерантними – людей з обмеженими можливостями) у всіх сферах суспільного життя та привернення уваги широкого загалу до їхніх проблем.
Не варто забувати про те, що люди з обмеженими можливостями стикаються з фізичними, соціально-економічними та поведінковими обмеженнями при спробі брати участь у житті суспільства як повноправні члени. За даними ООН, вони становлять найбіднішу частину населення світу і не мають рівних з іншими членами суспільства можливостей у сфері освіти, охорони здоров’я, зайнятості, а також отримання соціальної та юридичної допомоги. І лише деякі країни мають адекватні механізми для повного задоволення потреб цих людей.
Адже сучасне суспільство цілком здатне допомогти людям з обмеженими можливостями вести яскраве, повноцінне насичене життя, а також працювати і вчитися нарівні з усіма.
Мета Міжнародного дня людей з інвалідністю
- Привернення уваги до їх проблем;
- захист прав людей з обмеженими можливостями у всьому світі;
- Проведення заходів щодо інформування населення про потреби людей з інвалідністю;
- Вжиття заходів з метою покращення їх становища у суспільстві та трудовій діяльності;
- Забезпечення таких людей рівних можливостей;
- Інтеграція осіб з інвалідністю у життя суспільства.
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад мільярд чоловік – а це близько 15% населення світу – стикаються з якоюсь формою інвалідності. І, як очікується, ця цифра зростатиме у зв’язку зі старінням населення та зростанням поширеності неінфекційних захворювань.
В Україні налічується близько 3 мільйонів людей із інвалідністю. І їм дуже потрібна допомога.
З якими проблемами стикаються особи з інвалідністю
- Їхні матеріальні можливості обмежені (адже у них дуже великі витрати на медичне обслуговування та ліки);
- Пересування містом викликає величезні труднощі (адже пандуси та спеціально обладнаний громадський транспорт є не скрізь);
- В українських школах недостатньо інклюзивних класів та підготовлених освітян для роботи з дітьми-інвалідами. Більшість із них змушені перебувати на домашньому навчанні. Звідси виникає проблема із соціалізацією ще у дитячому віці;
- Суспільство, а особливо дитячі колективи, далеко не завжди готові приймати та розуміти людей з обмеженими можливостями.
Всім слід пам’ятати одну дуже важливу річ: кожна людина відчуває потребу бути потрібною. Особи з інвалідністю не є винятком. Їм не потрібні наші співчуття та жалість – їм потрібна наша допомога, щоб стати потрібними суспільству, рідним та друзям.
І незважаючи на те, що люди з інвалідністю мають деякі обмеження, у наших силах допомогти їм знайти себе, своє призначення у житті, стати незалежнішими та вільнішими.
Безперечно, цей день – не святкова дата, адже він присвячений людям, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Але незважаючи на всі труднощі, вони змогли знайти в собі сили жити, а багато – навіть творити. І це дорогого варте.
Нік Вуйчич: людина, яка зуміла стати щасливою
А наостанок наведемо кілька сильних цитат Ніка Вуйчича – людини без рук і ніг, яка все ж таки зуміла стати щасливою:
- Ви повинні зрозуміти, що одразу отримати відповіді часом неможливо;
- Коли ви не готові прийняти себе, то менше готові прийняти інших людей;
- Я дуже рано засвоїв, що просити про допомогу можна та потрібно. Нормальне у вас тіло чи ні, але є речі, з якими неможливо впоратися поодинці;
- Раніше я питав: чому я? Чому це сталося зі мною? Але тепер я говорю: чому й не зі мною?
- Ще один день – ще одна нагода!
Читайте також: 3 грудня 2023 року: який сьогодні день, іменини, прикмети, заборони, свята.