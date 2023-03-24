Куяльницкий лиман: романтика заброшек и штрафы для «экологов»

Тема Куяльницкого лимана для одесситов актуальна всегда. Какие только радикальные меры для его спасения предлагали! А как радовались, когда удалось отстоять запрет строительства дороги в пойме Куяльника! И как гордились, когда наконец-то получил наш уникальный лиман статус Национального природного парка!

Правда, указ о создании Национального природного парка «Куяльницкий» президент подписал в январе 2022 года… Ну, а потом, судя по всему, претворять проект в жизнь стало «не ко времени». На фоне тотального экоцида, обрушенного на нас войной, оказалось — не до экологии. Даже руководство Национального парка до сих пор не сформировано. Судя по всему, департамент экологии и природных ресурсов занят более важными вопросами. Может, разбирается, по какой причине от Хаджибеевского лимана уже не один год дустом несет?

Вот и утопает сегодня Национальный природный парк «Куяльницкий» в горах мусора. А отдельные аборигены, не отягощенные экологическим образованием, вырубают потихоньку зеленые насаждения. Государственную же экологическую инспекцию то, как соблюдается законодательство на заповедной территории, видимо, не интересует.

Курорт национального значения?

Может, кто не в курсе, но Куяльник еще и курортом национального значения является. Я бы этот статус большими буквами при въезде на территорию написала. А то можно и не поверить, увидев царящую здесь разруху. Правда, любители ретро-заброшек в ней определенную прелесть находят.

И, вообще, здесь активная жизнь кипит. Поклонники красот природы со склонов Жеваховой горы окрестностями любуются. Ценители «марсианских» пейзажей обследуют «поседевшее» от соли дно отступившего лимана. Это уже, не говоря о любителях грязевых ванн. Да и санаторий еще прошлым летом в своих уцелевших корпусах довольно активно работал. А его собственником являлось частное акционерное общество «Укрпрофздравница».

Отсудить «Куяльник» у ЧАО

Государство, правда, считало по-другому. И еще с 2019 года пыталось санаторий «Куяльник» у ЧАО отсудить. Утверждала прокуратура, что право собственности на помещения и скважины «Укрпрофздравница» присвоила незаконно.

Но отсудить санаторий оказалось не так-то просто. Хотя, в конце концов, Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства по хищению имущества профсоюзов его арестовало. Осенью санаторий был закрыт. Потеряли работу врачи, массажисты, медицинский и обслуживающий персонал. Лишились санаторного обслуживания пациенты.

В феврале «Куяльник» государству все же удалось отсудить. Но санаторий до сих пор не работает. А ведь специализируется он на тяжелейших травмах опорно-двигательного аппарата. И мог бы стать прекрасным лечебно-реабилитационным центром для наших защитников. Особенно, если «Куяльник» хоть немного в порядок привести. А деньги изъять у департамента экологии – в качестве штрафных санкций за бездействие.

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