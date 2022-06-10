Ленин и Сталин останутся на Одесском железнодорожном вокзале

В «Укрзализныци» отказались убирать советскую символику из здания вокзала в Одессе. Говорят, что она имеет художественную ценность.

О том, что филиал «Вокзальная компания» акционерного общества «Укрзализныця» отказался убирать советскую символику из здания вокзала станции «Одесса-Главная» сообщили активисты организации «Декоммунизация Украины».

Железнодорожники пояснили, что еще в октябре 2015 года Констультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера здания вокзала, являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность. И поэтому не могут рассматриваться отдельно от здания-памятника.

Так что барельеф Ленина, Сталина, серпы и молоты «Укрзалізниця» решила оставить на здании одесского вокзала.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Измаиле переименуют 100 улиц, названия которых связаны с россией.

Также в этом городе Одесской области еще не решили как поступить с памятником российскому фельдмаршалу Суворову. Много местных жителей требуют его сноса или переноса, но есть и те, кто возражают. Пока же, чтобы уберечь памятник от вандалов, его «посадили в клетку»

А депутат Одесского городского совета Петр Обухов не так давно предложил переименовать десятки городских улиц, и даже целый район с «российскими» названиями.

Фото и источник: Избирком