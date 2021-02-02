Как установили ученые Оксфордского университета, каждый пятый пациент, перенесший COVID-19, сталкивается с нарушениями сна. Иногда бессонница возникает как последствие заболевания, а иногда – из-за стрессовой реакции организма.

Почему возникают нарушения сна?

Сейчас основной причиной бессонницы у здоровых людей часто становится не само заболевание, а страх перед ним, длительное ожидание неприятностей. У тех же, кто переболел коронавирусом, к стрессовой ситуации примешиваются и неприятные симптомы, которые мешают нормально спать.

Для определения такого типа бессонницы европейские медики даже придумали соответствующий термин – «коронасомния», который появился от сочетания слов «коронавирус» и «инсомния» (бессонница).

Нервничать человека заставляет любое заболевание, а тем более такое неприятное, как коронавирус. Заболевший человек ведет малоактивный образ жизни, много спит, а это, как правило, впоследствии порождает бессонницу. Кроме того, у тех, кто перенес коронавирус, на качестве сна может сказываться и гипомагниемия – снижение содержания магния в организме из-за повышения температуры и интоксикации.

Как утверждают врачи, в большинстве случаев бессонница, вызванная самим заболеванием или стрессом, должна пройти сама после выздоровления или устранения тревожащей ситуации. Однако ждать окончания пандемии, чтобы нормально выспаться, попросту невозможно.

Если бессонница появилась недавно или беспокоит вас сравнительно редко, можно попытаться наладить режим сна самостоятельно. Если же ситуация более серьезная, то может потребоваться консультация врача. Определить момент, когда бессонница переходит в хроническую стадию, несложно. О хроническом течении можно говорить, если вы не можете заснуть в течение 30 минут чаще трех раз в неделю на протяжении более трех месяцев.

Самолечением в такой ситуации лучше не заниматься, тем более с помощью снотворных, так как многие из них могут угнетать дыхательный центр, что нежелательно после перенесенного COVID-19.

Как бороться с бессонницей?

Если у вас есть свой собственный ритуал, который успокаивает, доставляет удовольствие и помогает заснуть, следуйте ему, даже если он противоречит общепринятым рекомендациям. Например, кому-то помогает прогулка перед сном, чтение, подсчет овечек или слонов, а кому-то обязательно нужно съесть что-то вкусное.

А вот от такого распространенного рецепта для засыпания, как 50 граммов коньяка, стоит категорически отказаться, так как утром человек не будет чувствовать себя выспавшимся. Здоровым людям, страдающим бессонницей, нельзя также спать днем, даже если очень хочется, – это только усугубит ваше состояние. Также не стоит до глубокой ночи засиживаться перед телевизором.

Кроме того, психологи советуют при регулярно повторяющейся бессоннице вести дневник, в который надо записывать, что вы делали днем и как после этого спали ночью. Эти записи покажут, что именно мешает вам заснуть.

Нарушение сна или норма?

Несмотря на то, что нормой врачи считают семь-восемь часов здорового сна, многие люди спят гораздо меньше и при этом прекрасно себя чувствуют. История знает немало таких примеров: Гай Юлий Цезарь спал около трех часов в сутки – иногда прямо на земле, под открытым небом. А Леонардо да Винчи каждые четыре часа спал по 15-20 минут, а в остальное время работал, и весьма успешно.

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